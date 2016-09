22 Seiten umfasst das Papier, das am Ende des ersten UN-Gipfels zum Schutz von Flüchtlingen verabschiedet wurde. Von einem Durchbruch spricht Generalsekretär Ban und muss doch einräumen: Die Erklärung ist höchst unverbindlich.

Yusra Mardini hat nie aufgegeben. Nicht einmal 1,60 Meter ist sie groß und hat doch schon Überragendes geleistet. Als bei ihrem mit syrischen Flüchtlingen überfüllten Boot im Mittelmeer der Motor ausfiel und es zu sinken drohte, schob sie es schwimmend zusammen mit ihrer Schwester über drei Stunden lang ans rettende Ufer. Nun ist sie in New York, "um den Führern der Welt etwas Wichtiges zu sagen: Flüchtlinge haben die schlimmste Zeit ihres Lebens. Kein Zuhause. Keine Sicherheit. Noch nicht einmal das Gefühl, irgendwo hinzugehören."

Yusra hat ein neues - zumindest vorübergehendes - Zuhause in Deutschland gefunden. Am gestrigen Montag aber ist sie in New York, sitzt neben UN-Generalsekretär Ban Ki Moon, der ihr heldenhaftes Eingreifen feiert - und ihren Durchhaltewillen als Schwimmerin des Flüchtlingsteams bei den Olympischen Spielen in Rio. "Natürlich konnten sie keine Medaillen gewinnen. Aber sie hatten bereits gewonnen. Das ist der Geist, den wir auch brauchen."

Sie hat überlebt - und es dann nach Rio geschafft: Schwimmerin Yusra Mardini

Man bleibt vage

Schicksale statt Statistiken - so versuchen die Vereinten Nationen mehr Verständnis für Flüchtlinge zu gewinnen. Dennoch verabschiedeten sie trotz der größten Flüchtlingsbewegung seit dem Zweiten Weltkrieg mit rund 65 Millionen Menschen lediglich eine unverbindliche Erklärung zu ihrem Schutz. Hilfsorganisationen sprechen von einer verpassten Gelegenheit.

Auch UN-Generalsekretär Ban ist nicht ganz zufrieden. "Wir alle hätten uns einen stärkeren Text gewünscht, aber alle 193 Mitgliedsstaaten mussten zustimmen."

Schon kommt der nächste Gipfel

Ein Zeichen also, keine Zusagen. Die aber könnten heute kommen. Denn der eine Flüchtlingsgipfel der Vereinten Nationen ist kaum zu Ende, da beginnt am späten Abend deutscher Zeit bereits der zweite - und zwar auf Einladung des US-Präsidenten.

Am Rande der UN-Generaldebatte, zu der New York 140 Staats- und Regierungschefs erwartet, will Barack Obama konkrete Zusagen einsammeln: Geld für humanitäre Hilfe, Quoten für die Aufnahme von Flüchtlingen. Der deutsche Entwicklungsminister Gerd Müller sagte dazu im ARD-Interview: "Wir lassen Millionen von Flüchtlingen allein und schauen zu, wie sie verhungern, wie wir sie nicht ernähren können, und das ist ein Skandal. Wenn nur zehn Länder der Welt nahezu 80 Prozent der Unterstützung finanzieren, dann wissen wir, dass sich viele aus der Solidarität stehlen."

Um sie geht es: Flüchtlinge in einem überfüllten Boot vor Griechenland

2017 wird sich etwas ändern

Die USA selbst haben einigen Nachholbedarf. Insgesamt dürfen in diesem Jahr zum Beispiel nur 10.000 Flüchtlinge aus Syrien in das Land. So viele kamen in Deutschland in Spitzenzeiten an einem Wochenende an. Pünktlich zum Treffen in New York hat Josh Earnest, der Sprecher des Weißen Hauses, vergangene Woche angekündigt: Das Aufnahmekontingent werde kommendes Jahr für Flüchtlinge insgesamt um gut 30 Prozent auf dann 110.000 Menschen erhöht.

Ähnliche Zusagen könnten von anderen Ländern kommen. Kanadas Premierminister Justin Trudeau etwa hat bereits mitgeteilt, seine Regierung wolle die humanitäre Hilfe um zehn Prozent aufstocken. Was der UN-Hochkommissar für Menschenrechte gestern sagte, gilt auch für den heutigen Gipfel: "Es gibt keinen Grund zur Behaglichkeit. Die bittere Wahrheit ist: dieser Gipfel wurde einberufen, weil wir weitgehend versagt haben."

Weg vom "Bettlerstatus"

Angela Merkel ist nicht nach New York gekommen. Deutschland ist statt dessen mit Außenminister Frank-Walter Steinmeier und Entwicklungsminister Müller vertreten. Der fordert angesichts der herausragenden Rolle Deutschlands mehr Solidarität - und einen ständigen Flüchtlingsfonds einzurichten, um nicht immer eine Art - Zitat - "Bettlerstatus" zu haben.

Den Fonds in Höhe von zehn Milliarden Euro sollten die Mitgliedstaaten je nach Leistungsfähigkeit finanzieren. Zuvor hatte Mogens Lykketoft, Ko-Vorsitzender des gestrigen Gipfels, den aktuellen Bedarf für humanitäre Hilfe doppelt so hoch angesetzt: auf 20 Milliarden Dollar.

Unterdessen versucht Flüchtling Yusra Mardini noch einmal, das Leben der Vertriebenen zu erklären: Körper seien sie, ohne Seelen, wenn sie ihre Träume zurückließen.

Nach dem Flüchtlingsgipfel ist vor dem Flüchtlingsgipfel

K. Clement, ARD New York

