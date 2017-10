UN-Experten haben die syrische Armee für den verheerenden Giftgasangriff in Chan Scheichun im April verantwortlich gemacht. Den Belegen zufolge sei das Giftgas mit einer Bombe aus einem Flugzeug abgeworfen worden.

Experten der Vereinten Nationen und der Organisation für das Verbot chemischer Waffen (OPCW) haben die syrische Regierung für einen Angriff mit dem Nervengas Sarin in Chan Scheichun verantwortlich gemacht.

Die Ermittler übergaben in New York einen Untersuchungsbericht. Darin äußerten sie sich "überzeugt", dass Truppen der syrischen Regierung für die Freisetzung des Nervengiftes Sarin in dem Ort am 4. April verantwortlich waren.

Auswertungen von Foto- und Videoaufnahmen eines Kraters hätten ergeben, dass dieser von einer "relativ großen Bombe" verursacht worden sei. Diese sei "aus mittlerer oder großer Höhe" abgeworfen worden.

Der Angriff auf Chan Scheichun mit mehr als 80 Toten hatte weltweit für Empörung gesorgt. Im September kam bereits die UN-Untersuchungskommission zur Lage der Menschenrechte in Syrien zu dem Schluss, dass die Streitkräfte von Staatschef Baschar al Assad verantwortlich seien.

Die USA und ihre Verbündeten behaupteten dies ebenfalls. US-Präsident Donald Trump reagierte mit einem Vergeltungsangriff auf einen syrischen Militärflughafen, von dem aus der Giftgasangriff gestartet worden sein soll.

Syrer beerdigen Opfer der Giftgasattacke in Chan Scheichun

Syrische Regierung streitet Verantwortung ab

Die syrische Regierung bestreitet hingegen jegliche Verwicklung in den Angriff auf Chan Scheichun und gibt an, sie verfüge seit einem Abkommen von 2013 über keine Chemiewaffen mehr. Syriens Verbündeter Russland erklärte, die Freisetzung des Giftgases sei höchstwahrscheinlich nicht durch einen syrischen Luftangriff, sondern durch eine am Boden detonierte Bombe ausgelöst worden.

IS setzte Senfgas ein

Dem Bericht zufolge setzte zudem die radikal-islamische IS-Miliz Senfgas in der syrischen Stadt Umm Hausch im September 2016 ein. "Der anhaltende Einsatz von Chemie-Waffen, auch von nicht-staatlichen Akteuren, ist zutiefst beunruhigend", heißt es in dem Bericht. Sollte der Einsatz trotz des Verbotes durch die internationale Gemeinschaft nicht sofort gestoppt werden, würden sich andere Akteure ermutigt sehen, Chemiewaffen zu benutzen, weil sie keine Konsequenzen befürchteten.

An den UN-Untersuchungen zu dem Angriff waren Ermittler des sogenannten Gemeinsamen Untersuchungsmechanismus' (Joint Investigative Mechanism, JIM) beteiligt. Dieser wurde vor zwei Jahren nach mutmaßlichen Chlorgasangriffen auf syrische Dörfer eingesetzt.

Das Mandat des Gemeinsamen Untersuchungsmechanismus läuft am 18. November aus. Am Dienstag blockierte Russland mit einem Veto im UN-Sicherheitsrat eine Verlängerung der UN-Expertenmission. Washington kritisierte das Veto Moskaus scharf.