Hunderte Menschen haben von den prorussischen Separatisten freigelassene Soldaten und Aktivisten in Kiew begrüßt. Nach monatelangen Vorbereitungen waren zuvor 74 Menschen von den Separatisten und 233 Gefangene von den ukrainischen Behörden ausgetauscht worden.

Freigelassene Gefangene aus der Konfliktregion im Südosten der Ukraine sind in der Nacht in Kiew angekommen. Sie wurden am Flughafen von Hunderten Menschen mit Applaus und Fahnen begrüßt. Ukrainische Medien berichteten live von der Rückkehr.

Der ukrainische Präsident Petro Poroschenko lobte das Durchhaltevermögen der Freigelassenen. "Wir sind stärker, wir werden gewinnen", sagte er. Bei der Übergabe in Kramatorsk dankte er Bundeskanzlerin Angela Merkel und Frankreichs Präsident Emmanuel Macron für ihre Hilfe bei der Vermittlung des Gefangenenaustausches. Für Poroschenko ist die Freilassung ein wichtiger politischer Erfolg, der von anderen Problemen im Land ablenken könnte.

Für Poroschenko (rechts) ist der Austausch ein politischer Erfolg. Seine Pressestelle veröffentlichte dieses Foto, das in einem Hubschrauber nahe Kramatorsk entstanden sein soll.

Auch Blogger und Aktivisten wieder frei

Insgesamt hatten die Konfliktparteien mehr als 300 Gefangene ausgetauscht: 74 Menschen wurden von den Separatisten freigelassen, 233 von den ukrainischen Behörden.

Bei vielen der Freigelassenen handelt es sich nicht um Soldaten oder Kämpfer, sondern beispielsweise um Aktivisten oder Blogger, die der Spionage oder des Verrats beschuldigt wurden.

Überwacht wurde der Austausch von der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa. Es sei zu begrüßen, dass kurz vor Neujahr und dem orthodoxen Weihnachtsfest, so viele Menschen nach Hause zurückkehren dürfen, sagte die OSZE-Vorsitzende, die österreichische Außenministerin Karin Kneissl.

Die Freilassung von Gefangenen ist ein zentraler Punkt der zwischen den Konfliktparteien geschlossenen Minsker Vereinbarungen. Deren Umsetzung verläuft bislang äußerst schleppend.

