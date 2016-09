Nach dem Rücktritt von Nigel Farage führt künftig erstmals eine Frau die rechtspopulistische UKIP-Partei in Großbritannien: Diane James wurde zur Vorsitzenden gewählt. In ihrer Antrittsrede forderte die 56-Jährige einen "hundertprozentigen Brexit".

Die UKIP-Partei hat eine neue Vorsitzende: Als erste Frau wird Diane James die britischen Rechtspopulisten künftig führen. 8451 Stimmen erhielt die 56-jährige Europa-Abgeordnete bei dem Parteitag im südenglischen Bournemouth und setzte sich damit deutlich gegen ihre Mitbewerber durch.

James war bislang die stellvertretende Parteivorsitzende und gilt als starke Rednerin sowie als mediengewandt. Trotzdem dürfte die neue Vorsitzende Schwierigkeiten haben, die Lücke zu schließen, die der Abgang ihres charismatischen Vorgängers Nigel Farage hinterlässt. Die Partei gilt als tief zerstritten und steht unter dem Druck, zu beweisen, dass sie auch nach Erreichen ihres größten Ziels, des EU-Austritts Großbritanniens, bestehen kann.

James will sich beweisen

Bei ihrer Antrittsrede sagte James, sie wolle UKIP zur zweitstärksten politischen Kraft nach den Konservativen in Großbritannien machen. "Sie sehen die nächste Oppositionspartei", sagte sie an Premierministerin Theresa May gerichtet und forderte einen "hundertprozentigen Brexit". James zielt auf die traditionellen Labour-Anhänger in der Mitte und im Norden Englands sowie in Wales auf die weiße Arbeiterklasse, die für den Brexit gestimmt hat. Enttäuschte EU-Anhänger nannte die neue UKIP-Vorsitzende "Remaniacs" - renitente Geister, die nicht wahrhaben wollten, dass 17,4 Millionen Briten für die britische Unabhängigkeit gestimmt haben.

Ihr Vorgänger Farage hatte im Juli, knapp zwei Wochen nach dem Brexit-Votum, seinen Rückzug von der Parteispitze angekündigt. Bei seiner Abschiedsrede rief der 52-Jährige die Delegierten auf, Druck auf die Regierung auszuüben, um einen konsequenten EU-Austritt durchzusetzen. Dazu gehöre auch, den Europäischen Binnenmarkt zu verlassen.

Aber was wird nun aus Farage? Er will seiner Nachfolgerin mit Rat und Tat zur Seite stehen und im Europa-Parlament seine Kollegen weiter ärgern. Und er will im Herbst durch europäische Hauptstädte reisen, um, wie er sagt, andere Freiheits- und Unabhängigkeitsbewegungen in Europa zu unterstützen. Ein echter Abgang von der politischen Bühne sieht anders aus.

Mit Informationen von Stephanie Pieper, ARD-Studio London

S. Pieper, ARD London

