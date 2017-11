Am Tag des Verschwindens des argentinischen U-Bootes "ARA San Juan" hat es im Meer eine Explosion gegeben. Das teilte ein Sprecher der argentinischen Marine bei einer Pressekonferenz mit. Die Suche nach den 44 Besatzungsmitgliedern geht weiter.

In dem seit Tagen vor der argentinischen Küste vermissten U-Boot hat es möglicherweise eine Explosion gegeben, bestätigte Enrique Balbi, Sprecher der argentinischen Marine. Ein bei der Suche ermitteltes Geräusch gleiche dem einer nicht-atomaren Explosion, sagte er. Das Geräusch sei am 15. November im Südatlantik auf der vorgesehenen Route des U-Boots aufgezeichnet worden. Die Information zu dem Geräusch hatte Argentinien erst am Mittwoch dieser Woche von den USA erhalten.

Schiffe und Flugzeuge sind mittlerweile in ein vorheriges Suchgebiet zurückgekehrt, um dem von Experten ermittelten Geräusch nachzugehen.

Die schlechten Wetterbedingungen erschweren die Suche nach dem vermissten U-Boot "ARA San Juan" und seiner 44-köpfigen Besatzung

Kapitän meldete Kurzschluss an Bord

Die akustische Anomalie sei rund 30 Seemeilen (55,5 km) nördlich vom Ort der letzten Funkverbindung und etwa zweieinhalb Stunden nach der letzten Nachricht von Bord des U-Boots verzeichnet worden, sagte der Marinesprecher. Der Kapitän der "ARA San Juan" hatte am 15. November über Funk gemeldet, dass es an Bord einen Kurzschluss in der Batterie-Anlage gegeben habe. Die Panne sei jedoch behoben worden, hieß es in dieser letzten Verbindung mit dem U-Boot.

Menschen beten am Marinestützpunkt Mar del Plata für die Besatzung der vermissten "ARA San Juan".

Das U-Boot befand sich auf der Fahrt nordwärts von Ushuaia auf Feuerland zu seinem Heimathafen Mar del Plata, 400 Kilometer südlich von Buenos Aires. Nach den Berechnungen von Experten hätte der Sauerstoff an Bord des U-Boots bis maximal Mittwoch gereicht, wenn es seit der letzten Funkmeldung nicht mehr an der Wasseroberfläche war.

An Bord sind 43 Männer und die erste U-Boot-Offizierin des Landes.

Neuer Hinweis bei Suche nach argentinischen U-Boot

14 Schiffe und zehn Flugzeuge aus mehreren Ländern sind seit Tagen auf der Suche nach dem vermissten U-Boot. Alle Hinweise auf den Verbleib erwiesen sich bisher als falsche Spuren.

Möglicher Aufenthaltsort des vermissten U-Boots

