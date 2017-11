Vor mehr als zwei Wochen war der Kontakt zum U-Boot "ARA San Juan" abgerissen. Nun gab die argentinische Marine die Hoffnung auf, die Besatzung noch retten zu können. Es gehe jetzt nur noch um das Auffinden des Schiffes und nicht mehr um die Crew.

Argentinien hat den Rettungseinsatz für das im Südatlantik verschollene U-Boot "ARA San Juan" als beendet erklärt. Die Suche nach dem Boot gehe zwar weiter, es gebe aber keine Hoffnung mehr, dass die Besatzung noch lebe, sagte Marinesprecher Enrique Balbi.

Bisher kein Wrack gefunden

Das U-Boot "ARA San Juan" auf einem Archivbild aus dem Jahr 2014

Es gehe jetzt nur noch um das Auffinden des Schiffes und nicht mehr um die Rettung der Crew. In dem durchsuchten Gebiet sei bisher zwar kein Wrack gefunden worden. Die internationalen Rettungsbemühungen hätten aber schon doppelt so lange gedauert wie die geschätzte Überlebensdauer in einem U-Boot, das nicht auftauchen könne.

Der Kontakt zur "ARA San Juan" und ihren 44 Besatzungsmitgliedern war kurz nach dem letzten Funkkontakt am 15. November abgebrochen. In seiner letzten Funkverbindung hatte das im Südatlantik verschollene argentinische U-Boot einen Kurzschluss und ein Feuer gemeldet. Verursacht wurde der Zwischenfall offenbar durch Wasser, das durch den Schnorchel ins U-Boot eingedrungen war.

Keine Hoffnung mehr für Besatzung des verschollenen U-Boots

Ivo Marusczyk, ARD Buenos Aires

