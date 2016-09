Zum ersten Mal treffen Trump und Clinton im Wahlkampf beim TV-Duell direkt aufeinander. Beide wollen ins Weiße Haus, doch die politischen Wege, die sie dafür einschlagen wollen, könnten unterschiedlicher nicht sein. Ein Überblick über die Kernthemen und die verschiedenen Standpunkte.

Unterschiedlicher könnten zwei Kandidaten für das Amt des US-Präsidenten kaum sein: Der Republikaner Donald Trump - poltrig, rigoros in seinem Kurs, oft ungezügelt in seinem Ton. Und die Demokratin Hillary Clinton - erfahren, aber oft steif und distanziert. Nicht nur charakterlich liegen scheinbar Welten zwischen den beiden Konkurrenten, auch in ihren politischen Auffassungen unterscheiden sie sich grundlegend.

Erstes TV-Wahlkampfduell zwischen Trump und Clinton

tagesthemen 22:15 Uhr, 26.09.2016, Sandra Ratzow, ARD Washington







Streitpunkt Einwanderungspolitik

Angefangen beim Thema der Einwanderung. Clinton sieht in den Immigranten eine Stütze des amerikanischen Wirtschaftssystems. Aus ihrer Sicht wäre es "unsinnig und unmenschlich", "Millionen hart arbeitender Immigranten" wieder aus den USA auszuweisen. Sie verspricht in ihrem Wahlprogramm eine umfassende Einwanderungsreform, die das Wirtschaftswachstum vorantreiben soll.

Ganz andere Töne kommen von Trump. Er stellt sich entschieden gegen illegale Einwanderung und hinter eine harte Abschiebepolitik. Erst Anfang September hatte er angekündigt, alle Ausländer, die sich gesetzeswidrig in den Vereinigten Staaten aufhielten, wieder rauszuschmeißen. Das wären rund elf Millionen Menschen. Natürlich könnten die Betroffenen anschließend ihre Wiedereinreise ganz offiziell beantragen.

Doch die könnte sich schwierig gestalten, denn der Republikaner gab seinen potenziellen Wählern noch ein ganz anderes Versprechen: Eine Mauer soll her - entlang der Südgrenze der USA, also zu Mexiko. Und, so betonte Trump, Mexiko solle für die Mauer auch noch bezahlen, "zu 100 Prozent".

US-Wahl: Streitpunkt Immigration

26.09.2016







Problem Rassismus

Beim Thema Rassismus hagelt es schwere Vorwürfe von Clintons Seite gegen ihren Rivalen. Denn lange Zeit habe sich der Republikaner selbst diskriminierend geäußert. Als Trump in der Immobilienbranche angefangen habe, so behauptet es Clinton in Wahlkampfreden, da habe er es abgelehnt, seine Appartments an Afroamerikaner und Latinos zu vermieten. Die Bewerbungen von Farbigen seien mit einem "C" für "Coloured" ("farbig") gekennzeichnet worden.

Trump selbst gibt sich überzeugt, die farbige Wählergemeinde hinter sich vereinen zu können. Denn, so ruft er diesen Wählern zu, schlimmer könne es für sie doch quasi nicht mehr werden: Sie lebten in Armut, hätten schlechte Schulen und keine Jobs. "Was habt ihr denn zu verlieren?", versucht Trump anzustacheln. Er wolle diese Themen anpacken und so nach den ersten vier Jahren als Präsident "95 Prozent der Afroamerikaner" hinter sich bringen.

US-Wahl: Wahlkampfthema Rassismus

26.09.2016







Wahlkampfthema Waffengesetze

Keiner der beiden wolle den Amerikanern ihre Waffen nehmen - das betonen sowohl Trump als auch Clinton immer wieder. Doch Clinton macht Einschnitte in der großzügigen Gesetzgebung zum Waffenbesitz: "Ich will nur nicht, dass jemand von irgendwem erschossen wird, der keine Waffe haben sollte." Damit richtet sie sich eher nach dem Kurs von Noch-Präsident Barack Obama, der sich für schärfere Regelungen eingesetzt hat. Und Clinton warnt: "Wir können uns keinen Präsidenten leisten, der mit der Waffenlobby unter einer Decke steckt!"

Denn genau damit versucht Trump Eigenwerbung zu betreiben. Er genieße die volle Untertsützung der "Nationalen Waffen-Vereinigung". Er wolle "die Rechte der Amerikaner schützen". Und damit eben auch das Recht auf eine Waffe, "um für die Sicherheit der eigenen Familie" sorgen zu können.

US-Wahl: Debatte um Waffengesetze

26.09.2016







Strategien in der Steuerpolitik

Der eine will geben, der andere nehmen. Trump verspricht umfassende Steuererleichterungen - jeder soll quasi weniger zahlen: Die Reichen sollen geringere Höchstsätze zugesprochen bekommen und die Geringverdiener sollen gar keine Steuern mehr zahlen.

Clinton hingegen will von den Reichen mehr Steuern kassieren. Das Geld soll ihren Plänen zufolge gleich wieder in die Infrastruktur oder in die Subvention von Studiengebühren fließen. Doch wie realistisch sind beide Strategien - in einem Land, das auf einem Schuldenberg von rund 20 Billionen Dollar sitzt?

US-Wahl: Kernthema Steuern

26.09.2016







Blickpunkt Umwelt und Energie

Trump setzt hier komplett auf fossile Energien. Um die Förderung von Öl, Gas und Kohle zu erleichtern, will er Umwelt- und Emissionsvorschriften lockern. Und alles, was dem im Wege stehen könnte, soll weg - etwa das Pariser Klimaabkommen. Da sollen die USA wieder raus. Ebenso wie aus den Klimaschutzprogrammen der Vereinten Nationen. Dafür wolle Trump als Präsident "nicht einen Dollar" mehr zahlen.

Clinton zeigt sich bei diesem Wahlkampfthema ambitioniert: Die USA sollen künftig verstärkt auf Erneuerbare Energien setzen und dabei sogar eine weltweite Vorreiterrolle einnehmen. Bislang machen Erneuerbare Energien in den Vereinigten Staaten nur 13 Prozent als Stromquelle aus. Auch Umweltsünden, wie etwa der Bleikatastrophe von Flint, will sie den Kampf ansagen.

US-Wahl: Streitpunkt Umwelt

26.09.2016







