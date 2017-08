Nach Messerattacke Terrorismusverdacht in Turku

Die finnische Polizei vermutet hinter der tödlichen Messerattacke von Turku ein terroristisches Motiv. Der verhaftete mutmaßliche Täter ist ein 18-jähriger Marokkaner. Unter den acht Verletzten sind auch drei Ausländer.

Zunächst hatte die finnische Polizei noch in alle Richtungen ermittelt, nun hat sich der Verdacht erhärtet: Die Ermittler vermuten ein terroristisches Motiv hinter der Messerattacke in der Stadt Turku. Dabei waren gestern zwei Menschen ermordet und acht verletzt worden.

Auf einer Pressekonferenz gaben die Ermittler weitere Details zu der Attacke bekannt. Demnach ist der verhaftete mutmaßliche Täter ein 18-jährigen Marokkaner. Bei den Toten und Verletzten handelt es sich überwiegend um Finnen, unter den Verletzten sind auch zwei Schweden und ein Italiener.

In der Nacht zum Samstag durchsuchte die Polizei in Turku eine Wohnung und nahm fünf weitere Menschen fest. Sie hätten in Kontakt mit dem Angreifer gestanden, sagte der Ermittler Markus Laine der Nachrichtenagentur AFP. Ob sie auch mit dem Angriff in Verbindung stünden, sei noch unklar.

Der Täter hatte gestern in der Innenstadt von Turku offenbar wahllos auf Passanten eingestochen. Eines der Opfer wurde den Angaben zufolge angegriffen, als es auf dem Marktplatz einem anderen Opfer Hilfe leistete. Der Angreifer habe anschließend in einer belebten Straße andere Menschen attackiert.

Die Polizei schoss auf den Tatverdächtigen und verletzte ihn am Oberschenkel. Sie nahm den Mann fest und stellte das Messer sicher. Die Polizei rief die Bevölkerung dazu auf, die Innenstadt zu meiden und verstärkte die Sicherheitsvorkehrungen am Flughafen Helsinki sowie an Bahnhöfen; Züge und Busse auf dem Weg aus der Stadt wurden kontrolliert.

Da über die Identität des Mannes und seine Motive zunächst nichts bekannt war, erklärte die Polizei, sie ermittele in alle Richtungen. Ein terroristischer Hintergrund wurde zwar von Anfang an für möglich gehalten, galt aber nur als eines von mehreren möglichen Motiven.

