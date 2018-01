Die syrisch-kurdische YPG ist nicht nur Ziel der türkischen Offensive im Nachbarland - sondern auch ein US-Verbündeter. Bislang zumindest. Jetzt aber hat Ankara erklärt: Die USA beendeten ihre Waffenlieferungen.

Die USA wollen nach Angaben der Türkei die syrische Kurdenmiliz YPG nicht länger mit Waffen unterstützen. Der Nationale Sicherheitsberater von Präsident Donald Trump, H.R. McMaster, habe dies am Freitag in einem Telefonat mit dem Sprecher von Präsident Recep Tayyip Erdogan bestätigt, erklärte das türkische Präsidialamt.

Aus Washington gibt bislang weder eine Bestätigung für ein Telefonat noch für ein Zusage McMasters.

Die Türkei hält die YPG für eine Terrorgruppe und eine Schwesterorganisation der verbotenen PKK, die in der Türkei seit drei Jahrzehnten für mehr Autonomie der Kurden kämpft.

Türkei will Offensive ausweiten

Am Freitag hatte die Türkei angekündigt, ihre Offensive gegen die YPG in Nordsyrien auf das gesamte Grenzgebiet auch jenseits der Region Afrin ausweiten zu wollen. "Wir werden weiterkämpfen bis zur irakischen Grenze - so lange bis kein Terrorist mehr übrig bleibt", sagte Erdogan vor Politikern seiner Partei AKP.

In der Region Manbidsch haben die USA Tausende Soldaten stationiert. Sie hatten dort YPG-Kämpfer ausgebildet. Es droht eine direkte Konfrontation zwischen den NATO-Partnern Türkei und USA. Trump hatte Erdogan erst am Donnerstag zur Mäßigung aufgerufen.