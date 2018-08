Im Fall des in der Türkei inhaftierten und nun unter Hausarrest gestellten US-Pastors Brunson verhängt die US-Regierung Sanktionen gegen zwei türkische Minister. Die Türkei will nicht nachgeben.

Die USA haben mit der Verhängung von Sanktionen auf das Vorgehen der türkischen Justiz gegen den US-Pastor Andrew Brunson reagiert. Die vom Weißen Haus in Washington verkündeten Strafmaßnahmen betreffen die beiden türkischen Minister für Justiz und Inneres. "Beide haben führende Rollen bei der Inhaftierung und Festnahme von Pastor Brunson gespielt", sagte US-Präsidentensprecherin Sarah Sanders Durch die Sanktionen werden die Vermögen der Minister in den USA eingefroren, außerdem dürfen US-Bürger keine Geschäfte mit ihnen abschließen.

Sarah Sanders bezeichnete Brunson als "Opfer", das einer "unfairen und ungerechtfertigten" Verfolgung durch die türkischen Behörden ausgesetzt sei. "Wir sehen keine Beweise dafür, dass Pastor Brunson irgendetwas falsch gemacht hat."

Türkei will nicht nachgeben

Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan hatte zuvor Brunson eine "evangelikale, zionistische Mentalität" vorgeworfen. Die Türkei werde in dem Fall nicht nachgeben. US-Präsident Trump und US-Vizepräsident Mike Pence, der ebenso wie Brunson ein gläubiger evangelikaler Christ ist, dringen seit langem auf die Freilassung des Geistlichen, der vor seiner Festnahme in der westtürkischen Küstenstadt Izmir zwei Jahrzehnte lang eine kleine Kirche betrieb.

Vergangene Woche entließ ein Gericht Brunson überraschend in den Hausarrest, entschied aber gegen seine Freilassung. Pence und Trump reagierten wütend auf die Entscheidung und drohten der Türkei mit schmerzhaften Sanktionen, wenn sie Brunson nicht freilasse.

Hoffnung auf diplomatische Lösung

Die Sprecherin des US-Außenministeriums, Heather Nauert, sagte , Außenminister Mike Pompeo habe mit seinem türkischen Kollegen Mevlüt Cavusoglu telefoniert. Beide wollten sich in Singapur am Rande des Asean-Regionalforums am Freitag und Samstag treffen. "Wir verfolgen immer noch eine diplomatische Herangehensweise"», sagte Nauert. "Pastor Brunson muss aus dem Hausarrest gelassen und zurück nach Hause gebracht werden."

Türkei wollte Brunson gegen Gülen austauschen

Der Prediger Gülen lebt in den USA.

Ankara verweist in dem Fall immer wieder auf die Unabhängigkeit der Justiz, doch schlug Erdogan vergangenes Jahr vor, Brunson gegen den in den USA im Exil lebenden Gülen auszutauschen. Ankara macht die Gülen-Bewegung für den gescheiterten Militärputsch vom Juli 2016 verantwortlich und geht mit aller Härte gegen ihre Anhänger vor.

Der Pastor steht wegen Terrorverdachts vor Gericht. Ihm werden Verbindungen zur verbotenen kurdischen Arbeiterpartei PKK und zur Gülen-Bewegung vorgeworfen. Dafür drohen ihm bis zu 15 Jahre Gefängnis, weil er "im Namen von Terrorgruppen" Verbrechen begangen haben soll, sowie weitere 20 Jahre wegen Spionage.

