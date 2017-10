Rund drei Monate sitzt der deutsche Menschenrechtler Peter Steudtner bereits in türkischer Haft. Nun gibt es offenbar eine Anklageschrift mit Strafmaß: Laut Medienberichten fordert die Staatsanwaltschaft 15 Jahre Haft - wegen Unterstützung und Mitgliedschaft in einer Terrororganisation.

Rund drei Monate nach seiner Festnahme fordert die türkische Staatsanwaltschaft offenbar 15 Jahre Haft für den inhaftierten deutschen Menschenrechtler Peter Steudtner. Ihm, seinem schwedischen Kollegen Ali Ghravi und neun weiteren Inhaftierten würden Unterstützung und Mitgliedschaft in einer Terrororganisation vorgeworfen, melden mehere Medien, darunter die türkische Nachrichtenagentur Dogan. Unter den Angeklagten ist auch die Direktorin von Amnesty International in der Türkei, Idil Eser.

Die Anwälte bestätigten der Deutschen Presse-Agentur auf Anfrage, dass die Anklageschrift zugestellt wurde. Sie konnten jedoch bislang keine Angaben zum Strafmaß machen.

Eiszeit zwischen Ankara und Berlin

Steudtner, Gharavi und acht türkische Menschenrechtler waren am 5. Juli bei einem Seminar in Istanbul festgenommen worden. Sie sitzen im Gefängnis Silivri westlich von Istanbul ein, in dem auch "Welt"-Korrespondent Deniz Yücel inhaftiert ist. Die Beziehungen zwischen Deutschland und der Türkei sind unter anderem wegen der Inhaftierung zahlreicher Deutscher angespannt.

Der türkische Ministerpräsident Mevlüt Cavusoglu hatte erst kürzlich in einem "Spiegel"-Interview gesagt, dass er sich für eine Beschleunigung des Verfahrens von Steudtner einsetzen werde. Er habe den Innen- und den Justizminister um Hilfe gebeten, sagte der Außenminister.

