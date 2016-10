Bei uns werden kommende Nacht die Uhren umgestellt - in der Türkei aber nicht. Ab sofort gilt die Sommerzeit durchgehend. Die Regierung hat die Änderung verfügt und ist dementsprechend davon überzeugt - aber es gibt auch Kritik.

Von Reinhard Baumgarten, ARD-Studio Istanbul

In der Türkei gilt nur noch die Sommerzeit. Das hat die türkische Führung per Dekret verfügt. So könne das ganze Jahr hindurch das bessere Tageslicht genutzt werden, erklärt Regierungschef Binali Yildirim. "'Muss ich vor- oder zurückstellen?', 'Bin ich zu früh oder zu spät dran?', 'Ich komme wegen der Zeitumstellung zu spät.' Ab sofort gibt's am Arbeitsplatz keine Ausrede mehr."

Der Zeitunterschied zur mitteleuropäischen Zeit beträgt ab Sonntag zwei Stunden. Im 1000 Kilometer entfernten Osten der Türkei ist es damit im Winter nicht bereits gegen vier Uhr dunkel. Im Westen wird es dadurch aber später hell.

Ihn beunruhige das, sagt dieser Vater in Istanbul: "Meine Frau und ich sind beide berufstätig. Mein Kind muss in der Dunkelheit allein zur Schule gehen. Das gefällt mir nicht." Sie könnten ja als Lösung die Schulzeiten etwas verschieben, schlägt ein anderer Vater vor. Das wird wohl nicht passieren. Im Dunkeln zur Schule zu gehen sei ein bisschen schlecht, meint die elfjährige Nilüfer, es sei halt ein bisschen schwieriger.

Etlichen Fußballfans gefällt das zeitliche Abrücken von Europa gar nicht. Anstoß für Champions-League-Spiele wird dann erst um 22.45 Uhr sein. Fußballfan Ömer sorgt sich nicht um seinen Schlaf: "Was soll schon passieren? Wir werden selbstverständlich weiter Fußball gucken, wie immer. Wenn man Fußballfan ist, dann spielen eine oder zwei Stunden keine Rolle."

Sparen die Umstellungen Energie?

Auch in der EU wird immer wieder über Sinn und Unsinn der Sommerzeit diskutiert. Oft wird argumentiert, durch sie werde unterm Strich Energie und damit auch Geld eingespart.

Mehmet Karaca, Professor für Volkswirtschaft in Istanbul, will durch Berechnungen und Vergleichsstudien herausgefunden haben, dass dem nicht so ist: "Zweimal im Jahr wird die Uhrzeit mal vor-, mal zurückgestellt. Am Energieverbrauch ändert sich laut unserer Studie gar nichts. Es wird keine Energie gespart."

Zeitlich bewegt sich die Türkei in Richtung Naher Osten und rückt näher an Länder wie Saudi-Arabien, den Iran und Afghanistan heran. Mit Sommerzeit ab Ende März nächsten Jahres kommt Europa wieder näher.

R. Baumgarten, ARD Istanbul

