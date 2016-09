Nach dem gescheiterten Putschversuch in der Türkei wurden Zehntausende Lehrer suspendiert oder versetzt. Dagegen formiert sich nun Protest. Schüler gehen für ihre Lehrer auf die Straße - und dafür, dass der Unterricht normal läuft.

Von Michael Schramm, ARD-Studio Istanbul

Schulbeginn 2016 in der Türkei: Normalerweise ist das Routine für etwa 18 Millionen Schüler im Lande. In diesem Jahr aber gibt es für Gymnasiasten Anlass gegen die Entlassung ihrer Lehrer zu demonstrieren, so auch in Diyarbakir.

Zehntausende Unterrichtende wurden landesweit wegen des Verdachts der Zugehörigkeit zur "Gülen-Bewegung" oder wegen unterstellter Nähe zur verbotenen kurdischen Arbeiterpartei PKK beurlaubt beziehungsweise entlassen - allein in Diyarbakir 4300 Lehrkräfte.

Polizei beendet Proteste in Diyarbakir

In mehreren Städten gab es Schülerproteste mit Plakaten wie "Lasst meine Lehrer in Ruhe!". Sie alle wurden von der Polizei gewaltsam aufgelöst und immer wieder kam es zu vorübergehenden Festnahmen.

Ein Schüler sagt uns: "Wir wollen unsere Lehrer zurück! Es gibt kaum mehr Lehrer an unserer Schule! Die Klassenzimmer bleiben deshalb leer!"

Die Schule bleibt geschlossen

30 Lehrer unterrichteten bis vor kurzem an der "Süleyman-Demirel-Schule" in Diyarbakir. Im Zuge des nach dem Putschversuch vom 15. Juli verhängten Ausnahmezustands wurden 19 suspendiert, der Rest versetzt. Viele Lehrkräfte sorgen sich deshalb um die Ausbildung ihrer Schüler - so auch der Englischlehrer Mehmet Atlan.

In seiner Schule seien 2000 Schüler unterrichtet worden, sagt er uns. Seit Schulbeginn aber gebe es dort keinen einzigen Schüler mehr. Die Behörden hätten sie nach Hause geschickt. Es fehle einfach an Lehrern. Die Folgen für die Schüler des Landes aber sind zum Teil drastisch: Ganze Schulen bleiben geschlossen, Unterricht fällt aus - und nicht selten werden Klassen vergrößert.

Schule geschlossen? Nach Angaben von Lehrer Mehmet Atlan ist das in Diyabakir passiert. Waren besonders gewerkschaftlich organisierte Lehrer im Visier der Behörden?

Gewerkschaftsmitglieder sehen dahinter auch eine Strategie der Regierung, die Macht der Arbeitnehmervertretungen zu brechen. Aus ihrer Sicht haben die zuständigen Behörden besonders gewerkschaftlich organisierte Lehrer ins Visier genommen. Der Vorsitzende der Gewerkschaft der Staatsbediensteten ist sich sicher, dass die Regierung den Putschversuch auch als Vorwand benutzt, um im Zuge des Ausnahmezustands per Erlass politisch unliebsame Personen zu entfernen. All dies geschehe ohne rechtliche Grundlage, sagt er.

Schulstart ohne 60.000 Lehrer in der Türkei

nachtmagazin 00:45 Uhr, 22.09.2016, Michael Schramm, ARD Istanbul







Regierung reagiert unbeeindruckt

Die Regierung zeigt sich davon aber unbeeindruckt und will Kurs halten. Ministerpräsident Binali Yildirim macht in einer Rede zum ersten Schultag deutlich: "Zeigen Sie keinerlei Nachsicht mit Lehrerkollegen, die der Fethullah-Gülen-Bewegung oder der PKK helfen! Lasst sie nicht in eurer Mitte leben!"

Mehmet Atlan im Gespräch mit einem Zivilpolizisten, kurz bevor er abgeführt wird

Über eben diesen Aufruf wollten wir noch mal mit dem Lehrer Mehmet Atlan reden. Doch: Weit kamen wir damit nicht. Plötzlich tauchte Zivilpolizei auf und nahm unseren Gesprächspartner kurzerhand fest. Die Begründung: Als Beamter dürfe er überhaupt nicht mit uns sprechen. Schulalltag in der Türkei dieser Tage.