Putin trifft Erdogan Das Zweckbündnis

Russlands Präsident Putin trifft heute in Istanbul auf seinen türkischen Kollegen Erdogan.

Von Reinhard Baumgarten, ARD-Studio Istanbul

Von November vergangenen Jahres bis Ende Juni diesen Jahres herrschte quasi kalter Krieg zwischen Ankara und Moskau. Die Türkei sei zwar ein befreundetes Land, erklärte Russlands Präsident Wladimir Putin, aber es gebe Probleme mit bestimmten Politikern, deren Verhalten als unangemessen angesehen werde. Gemeint war der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan.

Der Abschuss eines russischen Jets löste eine schwere Krise zwischen Moskau und Ankara aus. (Archiv)

Im November hatte die Türkei einen russischen Kampfbomber abgeschossen. Anstatt Radikale zu bekämpfen, zürnte der Kremlchef, arbeite die türkische Führung mit ihnen zusammen. Entspannung und Wiederannährung waren erst möglich, nachdem Erdogan sich entschuldigt hatte. Er habe in einem Brief an Herrn Putin sein tiefes Bedauern über den Vorfall zum Ausdruck gebracht, erklärte der türkische Präsident damals. "Ich habe auch auf die Vielfalt der regionalen Zusammenarbeit beider Länder hingewiesen."

Seitdem kommen sich Moskau und Ankara in Syrien scheinbar nicht mehr in die Quere. Erdogan hat mit keinem Wort die blutige Politik Putins in Syrien, das Aushungern Aleppos und die brutalen Bombardements gegeißelt. Putin stört sich nicht an Erdogans Panzern in Nordsyrien. "Für Frieden und Entspannung in der Region glaube ich fest an die Entwicklung der bereits existierenden strategischen Zusammenarbeit mit unserem Nachbarn Russland", erklärte Erdogan jüngst.

"Erdogan hat jeden verärgert"

Ankara hat akzeptiert, dass Moskau mit allen Mitteln an Diktator Bashar Assad festhalten wird. Die sogenannte strategische Zusammenarbeit ist nichts als pragmatische und zynische Realpolitik. Wohin solle Erdogan sich auch sonst wenden, fragt Akın Ünver von der Kadir Has Universität. "Die USA unterstützen die türkische Position gegenüber Russland nicht. Das hat viel mit Erdogans toxischer Außenpolitik zu tun", so Ünver. "Er hat schlicht jeden verärgert." Getreu dem Motto: Kannst du deinen Gegner nicht besiegen, umarme ihn.

Die USA und die Türkei streiten über den Umgang mit der YPG - ein YPG-Kämpfer in Syrien (Archiv)

Die Differenzen zwischen Ankara und Washington über die Unterstützung der syrischen Kurden nehmen bedrohliche Züge an. Putin lässt Erdogan indessen gewähren. Die türkische Militärpräsenz richtet sich zwar auch gegen die Terrormiliz "Islamischer Staat". Doch Ankaras größere Sorge gilt einem möglichen Machtzuwachs der syrischen Volksverteidigungseinheiten YPG.

Erdogan werde Moskau aber nicht gegen die NATO eintauschen, versichert der Politikwissenschaftler Ünver. "Moderner türkischer Nationalismus ist aufgrund der Kriege gegen Russland und nicht gegen Europa entstanden. Russland beherrscht instinktiv auch das türkische Sicherheitsdenken."

Ähnlicher Herrschaftsstil

Russlands Engagement in Syrien hat in Ankara die Alarmglocken schrillen lassen. Erdogan und Putin sind keine Männerfreunde - sie werden es auch nicht. Russland und die Türkei können sich gut ergänzen, erklärt Adnan Dalgakıran von der Industriekammer Istanbul. Russland verfüge über gewaltige Ressourcen und sei auch technologisch weit voran­geschritten.

Anders als westliche Politiker wird Wladimir Putin seinem Amtskollegen Erdogan nicht Demokratiedefizite sowie die Unterdrückung von Presse- und Meinungsfreiheit vorwerfen. Der Herrschaftsstil der beiden weist einfach zu viele Ähnlich­keiten auf.



R. Baumgarten, ARD Istanbul

