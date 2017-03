In Istanbul wehte plötzlich die türkische Fahne auf dem niederländischen Konsulat. Gegen die Botschaft in Ankara wurden Eier geworfen. Derweil legte Außenminister Cavusoglu im Streit mit den Niederlanden nach - mit einem neuen Faschismusvergleich.

"Faschismus", "Erpressung", "Arroganz": In ihrem wenig diplomatisch geführten Streit machen sich die Niederlande und die Türkei gegenseitig schwere Vorwürfe. Eine Entspannung scheint zurzeit nicht wahrscheinlich - auch weil in beiden Staaten wichtige Abstimmungen anstehen. Bereits am Mittwoch kämpft der niederländische Ministerpräsident Mark Rutte bei den Parlamentswahlen um seine Wiederwahl. Sein Hauptgegner ist der Rechtsextremist und Islamfeind Geert Wilders - eine zu konziliante Haltung könnte Rutte als Schwäche ausgelegt werden. Und der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan hofft auf eine Mobilisierung seiner Anhänger durch den Streit.

In Istanbul bahnte sich der angestachelte Volkszorn bereits seinen Weg: Ein Mann kletterte auf das Dach des abgesperrten niederländischen Konsulats in Istanbul und ersetzte die niederländische durch eine türkische Flagge. Er sei unerkannt entkommen, melden lokale Medien. Wie der Mann in das gesicherte Gebäude gelangen konnte, war zunächst unklar.

Vor dem Konsulat war eine kleine Gruppe von Männern mit türkischen Fahnen zu sehen, die "Verfluchtes Holland" und "Rassistisches Holland" riefen. Inzwischen wehen wieder die niederländischen Farben über dem Gebäude.

Oliver Mayer-Rüth, ARD Istanbul, zum Konfrontationskurs der Türkei

tagesschau 13:15 Uhr, 12.03.2017







Download der Videodatei Wir bieten dieses Video in folgenden Formaten zum Download an: Klein (h264) Mittel (h264) Mittel (WebM) Groß (h264) Groß (WebM) HD (h264) Hinweis: Falls die Videodatei beim Klicken nicht automatisch gespeichert wird, können Sie mit der rechten Maustaste klicken und "Ziel speichern unter ..." auswählen. Video einbetten Nutzungsbedingungen Embedding Tagesschau: Durch Anklicken des Punktes „Einverstanden“ erkennt der Nutzer die vorliegenden AGB an. Damit wird dem Nutzer die Möglichkeit eingeräumt, unentgeltlich und nicht-exklusiv die Nutzung des tagesschau.de Video Players zum Embedding im eigenen Angebot. Der Nutzer erkennt ausdrücklich die freie redaktionelle Verantwortung für die bereitgestellten Inhalte der Tagesschau an und wird diese daher unverändert und in voller Länge nur im Rahmen der beantragten Nutzung verwenden. Der Nutzer darf insbesondere das Logo des NDR und der Tageschau im NDR Video Player nicht verändern. Darüber hinaus bedarf die Nutzung von Logos, Marken oder sonstigen Zeichen des NDR der vorherigen Zustimmung durch den NDR.

Der Nutzer garantiert, dass das überlassene Angebot werbefrei abgespielt bzw. dargestellt wird. Sofern der Nutzer Werbung im Umfeld des Videoplayers im eigenen Online-Auftritt präsentiert, ist diese so zu gestalten, dass zwischen dem NDR Video Player und den Werbeaussagen inhaltlich weder unmittelbar noch mittelbar ein Bezug hergestellt werden kann. Insbesondere ist es nicht gestattet, das überlassene Programmangebot durch Werbung zu unterbrechen oder sonstige online-typische Werbeformen zu verwenden, etwa durch Pre-Roll- oder Post-Roll-Darstellungen, Splitscreen oder Overlay. Der Video Player wird durch den Nutzer unverschlüsselt verfügbar gemacht. Der Nutzer wird von Dritten kein Entgelt für die Nutzung des NDR Video Players erheben. Vom Nutzer eingesetzte Digital Rights Managementsysteme dürfen nicht angewendet werden. Der Nutzer ist für die Einbindung der Inhalte der Tagesschau in seinem Online-Auftritt selbst verantwortlich.

Der Nutzer wird die eventuell notwendigen Rechte von den Verwertungsgesellschaften direkt lizenzieren und stellt den NDR von einer eventuellen Inanspruchnahme durch die Verwertungsgesellschaften bezüglich der Zugänglichmachung im Rahmen des Online-Auftritts frei oder wird dem NDR eventuell entstehende Kosten erstatten

Das Recht zur Widerrufung dieser Nutzungserlaubnis liegt insbesondere dann vor, wenn der Nutzer gegen die Vorgaben dieser AGB verstößt. Unabhängig davon endet die Nutzungsbefugnis für ein Video, wenn es der NDR aus rechtlichen (insbesondere urheber-, medien- oder presserechtlichen) Gründen nicht weiter zur Verbreitung bringen kann. In diesen Fällen wird der NDR das Angebot ohne Vorankündigung offline stellen. Dem Nutzer ist die Nutzung des entsprechenden Angebotes ab diesem Zeitpunkt untersagt. Der NDR kann die vorliegenden AGB nach Vorankündigung jederzeit ändern. Sie werden Bestandteil der Nutzungsbefugnis, wenn der Nutzer den geänderten AGB zustimmt.

Einverstanden <iframe src="http://www.tagesschau.de/multimedia/video/video-268295~player_branded-true.html" frameborder="0" webkitAllowFullScreen mozallowfullscreen allowFullScreen width="800px" height="450px"></iframe> Zum einbetten einfach den HTML-Code kopieren und auf ihrer Seite einfügen.

Botschafter-Rückkehr unerwünscht

Das Außenministerium in Den Haag appellierte an die türkischen Behörden, für die Sicherheit niederländischer Diplomaten in dem Land zu sorgen. Man habe wegen des Fahnen-Vorfalls Beschwerde eingelegt.

Das türkische Außenministerium hatte nach dem Landeverbot für Außenminister Mevlüt Cavusoglu mitgeteilt, die niederländische Botschaft in Ankara und das Konsulat in Istanbul seien abgesperrt worden. Auch die Residenzen des Botschafters, des Geschäftsträgers der Botschaft und des Generalkonsuls seien geschlossen. Zuvor hatte das Außenministerium in Ankara erklärt, eine Rückkehr des niederländischen Botschafters, der sich gegenwärtig nicht in der Türkei befinde, sei im Moment nicht erwünscht.

Cavusoglu legt nach

Cavusoglu bezeichnete die Niederlande als "Hauptstadt des Faschismus".

Cavusoglu drohte den Niederlanden im Streit um Wahlkampfauftritte mit Konsequenzen, sollten sie sich nicht entschuldigen. Die Niederlande seien die "Hauptstadt des Faschismus". Heute ist im französischen Metz eine Rede Cavusoglus geplant, die von den Behörden erlaubt wurde.

Gleichwohl forderte das französische Außenministerium die Türkei auf, Provokationen zu unterlassen. Zugleich rief es zur Entspannung in den Beziehungen zwischen der Türkei und diversen Mitgliedsstaaten der Europäischen Union auf.

Türkische Minister und Politiker der Regierungspartei AKP werben in verschiedenen europäischen Staaten für ein "Ja" beim Verfassungsreferendum am 16. April. Die Änderungen an der türkischen Verfassung würden die Machtbefugnisse des Staatspräsidenten massiv ausweiten. Der amtierende Präsident Erdogan geht derzeit massiv gegen Regierungskritiker vor; viele Oppositionelle, Journalisten und Kurden sind im Gefängnis.