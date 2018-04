Präsident Erdogan hat den Wahltermin deutlich vorverlegen lassen. Dass er antritt, ist klar. Aber gegen wen? Die türkische Opposition steht nun unter Zeitdruck. Nur eine Partei ist vorbereitet: mit einer Frau.

Von Christian Buttkereit, ARD-Studio Istanbul

Eigentlich sollten die Türken erst im November Parlament und Präsident neu wählen. Nun verkündete Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan einen neuen Wahltermin und zwar schon bald: "Wir haben entschieden, dass die Wahlen am 24. Juni 2018 stattfinden."

Diese Worte von Erdogan ließ viele in Ankara die Luft anhalten. Erst gestern hatte der Vorsitzende der Nationalisten-Partei MHP, Devlet Bahceli, gefordert, den Wahltermin von November 2019 auf Ende August 2018 vorzuziehen. Das galt schon als ambitioniert. Bahceli hatte das mit der aktuellen Situation der Türkei begründet. Es sei "nicht angemessen und nicht möglich", dass die Türkei "im momentanen Zustand geduldig" bis zum 3. November 2019 warte, so der MHP-Chef.

Was Bahceli damit meinte, erklärt der Kommentator des Fernsehsenders CNN Türk, Hakan Celik, so:

"Es gibt keinerlei Anzeichen dafür, dass sich die Beziehungen zu Europa und den USA in nächster Zeit verbessern werden. Das dürfte weitere geopolitische Schwierigkeiten mit sich bringen. Außerdem könnte sich in Folge der schwachen türkischen Währung die Konjunktur in den kommenden drei bis fünf Monaten deutlich abschwächen. Auch das kann Devlet Bahceli dazu gebracht haben, vorgezogene Wahlen zu fordern."