Türkei Deutscher Menschenrechtler in U-Haft

Erneut müssen sechs Menschenrechtsaktivisten in der Türkei in Untersuchungshaft - auch die Amnesty-International-Landesdirektorin Eser und ein Deutscher wurden inhaftiert. Sie sollen den Terror unterstützt haben, wie und wen genau bleibt aber unklar.

Etwa zwei Wochen nach der Festnahme von zehn Menschenrechtsaktivisten in der Türkei müssen sechs von ihnen in Untersuchungshaft. Die Haft wurde unter anderem gegen die in der Türkei zuständige Direktorin von Amnesty International, Idil Eser, sowie gegen einen Deutschen und einen Schweden verhängt.

Angaben des Auswärtigen Amtes zufolge handelt es sich bei dem deutschen Referenten um den Berliner Peter Steudtner. Der IT- und Menschenrechtsexperte arbeitet demnach auch als Video- und Fotojournalist. Er werde konsularisch betreut, zudem stünde auch die deutsche Botschaft in Ankara in Kontakt mit den türkischen Behörden.

Menschenrechtler sollen Terrorgruppe unterstützt haben

Vier der Aktivisten wurden zunächst freigelassen - unter Auflagen, bis ihnen der Prozess gemacht werden soll. Alle zehn Beschuldigten waren Anfang des Monats festgenommen worden, als sie an einem Workshop zum Thema "Digitale Sicherheit und Informationsmanagement" teilgenommen hatten. Die Staatsanwaltschaft wirft ihnen vor, eine Terrororganisation unterstützt zu haben, ohne jedoch Mitglied der Organisation zu sein. Um welche Terrorgruppe es sich handeln soll, ließ die Staatsanwaltschaft jedoch offen. Sie hatte für alle zehn Aktivisten die Untersuchungshaft gefordert.

Eine Entscheidung "ohne Beweis und Logik"

Andrew Gardner, Türkei-Experte bei Amnesty International, verurteilte die Entscheidung des Gerichts als "Angriff auf die gesamte Menschenrechtsbewegung in der Türkei". Sie sei "auf Grundlage von falschen Anschuldigungen ohne Beweis und Logik" gefällt worden.

Andrew Gardner @andrewegardner Scandal:6 rights defenders including Amnesty's İdil Eser remanded in prison custody on basis of false accusations lacking evidence or logic. Twitter 18.07.2017 05:34 Uhr via

Auch der Generalsekretär von Amnesty International, Salil Shetty, hatte die Festnahmen bereits als "unfassbar" bezeichnet. Das UN-Hochkommissariat für Menschenrechte warnte sogar vor einer möglichen Misshandlung der Menschenrechtler. Auch die Bundesregierung hatte sich nach den Festnahmen besorgt geäußert.