Erneut hat die Türkei einen Haftbefehl gegen einen deutsch-türkischen Journalisten erlassen. Das bestätigte seine Anwältin. Ihm wird Propaganda vorgeworfen. Reporter ohne Grenzen rechnet mit einer langen Inhaftierung.

In der Türkei soll gegen einen weiteren deutschen Staatsbürger Untersuchungshaft verhängt worden sein.

Adil Demirci sei am Dienstag in Istanbul unter anderem wegen Terrorpropaganda in Untersuchungshaft genommen worden, sagte seine Anwältin Gülhan Kaya und bestätigte damit einen Bericht der linken Nachrichtenagentur Etha.

Dem Journalisten wird unter anderem Terrorpropaganda vorgeworfen, meldete die linke türkische Agentur Etha, für die Demirci nach deren Angaben arbeitet.

Auswärtiges Amt versucht, Kontakt herzustellen

Die bis zum Dezember in der Türkei inhaftierte Journalistin Mesale Tolu hatte am Freitag via Twitter mitgeteilt, dass Demirci und zwei weitere Mitarbeiter der Etha in der Nacht zu Freitag festgenommen worden seien.

Meşale Tolu @mesale_tolu @taz_gazete @mlsaturkey https://t.co/Q8sLj3R1d0 In der Nacht wurden die Reporter der Nachrichtenagentur ETHA Adil Demirci,Pınar Gayip und Semiha Şahin festgenommen.Adil Demirci ist sowohl türkischer als auch deutscher Staatsbürger und war nur zum Urlaub in der Türkei.#JournalismİsNotACrime @ReporterOG Twitter 13.04.2018 09:37 Uhr via

Nach Tolus Angaben ist Demirci Deutsch-Türke und hatte sich nur zum Urlaub in der Türkei aufgehalten. Auch Tolu arbeitete bis zu ihrer Inhaftierung für die Etha. Sie war im Dezember aus der U-Haft entlassen worden, darf die Türkei aber nicht verlassen.

Das Auswärtige Amt ist mit dem Fall befasst. Dort hieß es: "Das Generalkonsulat versucht, mit Herrn Demirci in Kontakt zu treten, um ihn konsularisch betreuen zu können. Das Generalkonsulat steht mit der Familie und den türkischen Behörden in Kontakt." Man kenne den Festnahmegrund nicht. "Insofern zählen wir Herrn Demirci derzeit nicht zu den deutschen Staatsangehörigen, die politisch inhaftiert sind."

Reporter ohne Grenzen fordert Freilassung

Reporter ohne Grenzen forderte die Freilassung des Deutsch-Türken. Geschäftsführer Christian Mihr sagte den Zeitungen der Funke Mediengruppe: "Realistischerweise befürchte ich, dass Adil Demirci für Monate in Haft bleiben wird."

Das Verhältnis zwischen der Türkei und Deutschland habe sich nach der Freilassung von Tolu und Deniz Yücel nicht wesentlich verbessert. Man könne maximal von einer "lockeren Entkrampfung" sprechen, so Mihr.

Noch vier Bundesbürger in Haft

Aus politischen Gründen sind derzeit nach Angaben des Auswärtigen Amtes noch vier Bundesbürger in der Türkei in Haft. Bei einem davon handelt es sich um den 73-jährigen Doppelstaatsbürger Enver Altayli, die Namen der anderen drei sind nicht bekannt.

Der "Welt"-Korrespondent Yücel war im Februar nach mehr als einem Jahr aus der U-Haft entlassen worden. Er reiste anschließend nach Deutschland aus. Das Auswärtige Amt warnt weiterhin vor "willkürlichen" Festnahmen deutscher Staatsbürger in der Türkei.