Nach der Absage von zwei geplanten Wahlkampfauftritten türkischer Minister in Deutschland ist in Ankara offenbar der deutsche Botschafter einbestellt worden. Das berichten mehrere Nachrichtenagenturen übereinstimmend.

Das türkische Außenministerium hat laut einem Bericht der staatlichen Nachrichtenagentur Anadolu den deutschen Botschafter in Ankara einbestellt. Gleiches berichtet die Nachrichtenagentur AFP unter Berufung auf ranghohe Beamte. Grund für die Einbestellung von Botschafter Martin Erdmann seien die Absagen von zwei geplanten Wahlkampfauftritten türkischer Minister.

Justizminister Bekir Bozdag sollte am Abend im baden-württembergischen Gaggenau auftreten. Die Gemeinde hatte die Veranstaltung wegen Sicherheitsbedenken aber kurz vor dem geplanten Beginn abgesagt. Die Stadt Köln zog ihrerseits die Genehmigung für einen am Sonntag erwarteten Auftritt des türkischen Wirtschaftsministers Nihat Zeybekci zurück. Zuvor hatte es parteiübergreifend Forderungen zahlreicher deutscher Politiker gegeben, den Auftritt Bozdags sowie ähnliche Aktionen anderer türkischer Regierungsmitglieder zu verhindern.

Mehr zum Thema Deutschland-Auftritte: Kein Raum für türkische Minister

Bozdag hatte empört auf die Absage durch die Stadtverwaltung in Gaggenheim reagiert. Er ließ aus Protest ein Treffen mit Bundesjustizminister Heiko Maas in Karlsruhe platzen. Maas wollte mit Bozdag über den in der Türkei inhaftierten "Welt"-Korrespondenten Deniz Yücel sprechen.

Die Wahlkampfauftritte türkischer Regierungsmitglieder in Deutschland stoßen wegen der von Präsident Recep Tayyip Erdogan angestoßenen Verfassungsreform parteiübergreifend auf Kritik. Seit der Inhaftierung des deutsch-türkischen Korrespondenten Yücel hat sich das Verhältnis zwischen beiden Regierungen weiter verschlechtert.