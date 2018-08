Der Ehrenvorsitzende von Amnesty International in der Türkei, Kilic, wird aus der U-Haft entlassen. Das ordnete ein Gericht an. Kilic war mehr als ein Jahr lang wegen Terrorvorwürfen inhaftiert.

Seit 14 Monaten ist der Ehrenvorsitzende der türkischen Sektion von Amnesty International, Taner Kilic, inhaftiert. Nun soll er aus dem türkischen Gefängnis entlassen werden.

Ein Gericht in Istanbul ordnete Kilics Freilassung aus der Untersuchungshaft in Izmir an, wie Amnesty International bestätigte. Ende Januar hatte ein Gericht in Istanbul bereits entschieden, Kilic aus der Haft zu entlassen. Dagegen hatte die Staatsanwaltschaft Berufung eingelegt, der stattgegeben wurde.

Amnesty-Generalsekretär Kumi Naidoo erklärte nun, man sei überglücklich über diese Nachricht. Zugleich werde man "entschlossen weiter für die Menschenrechte in der Türkei und für alle Anderen kämpfen, die dort nach wie vor unrechtmäßig" inhaftiert seien.

Kilic soll Prediger Gülen unterstützt haben

Gegen Kilic und zehn weitere Menschenrechtler läuft in Istanbul ein Verfahren wegen Terrorvorwürfen. Unter den Angeklagten sind auch der Deutsche Peter Steudtner und sein schwedischer Kollege Ali Gharavi. Kilic wird vorgeworfen, den Prediger Gülen unterstützt zu haben, den die türkische Regierung hinter dem Putschversuch vom Juli 2016 vermutet.

Zum Prozessauftakt am 25. Oktober 2017 hatte das Gericht alle Angeklagten bis auf Kilic aus der U-Haft entlassen. Steudtner und Gharavi reisten daraufhin aus und nehmen nicht mehr an der Fortsetzung des Verfahrens teil. Den insgesamt elf Menschenrechtlern werden "Mitgliedschaft in einer bewaffneten Terrororganisation" beziehungsweise Terrorunterstützung vorgeworfen, worauf bis zu 15 Jahre Haft stehen. Der Prozess wird am 7. November fortgesetzt.

