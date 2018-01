Prozess in der Türkei Weiterer Menschenrechtler kommt frei

Mit dem türkischen Amnesty-Vorstand Taner Kilic soll auch der letzte Menschenrechtler freikommen, dem gemeinsam mit dem Deutschen Steudtner in der Türkei der Prozess gemacht wird. Das Verfahren geht aber weiter.

Nach dem Deutschen Peter Steudtner und anderen Menschenrechtlern ist jetzt auch der Vorsitzende von Amnesty International Türkei freigelassen worden. Ein Gericht in Istanbul entschied, Taner Kilic auf freien Fuß zu setzen. Der Menschenrechtsanwalt war im vergangenen Juni festgenommen worden. Er wird beschuldigt, Mitglied der Bewegung des islamischen Predigers Fethullah Gülen zu sein.

Kilic wird gemeinsam mit zehn weiteren Menschenrechtlern der Prozess gemacht - neben Steudtner sind in dem Verfahren auch der Schwede Ali Gharavi und der türkische Amnesty-Vorsitzende Idil Eser angeklagt. Alle bis auf Kilic waren bei einer ersten Anhörung im Oktober freigelassen worden. Steudtner und Gharavi hatten daraufhin die Türkei verlassen.

Amnesty-Vorstand Taner Kilic Türkei wurde freigelassen

Kilic soll App der Gülen-Anhänger benutzt haben

Kilic wird vorgeworfen, den verschlüsselten Kurzmitteilungsdienst ByLock verwendet zu haben, den Gülen-Anhänger zur Planung des Putschversuchs von Juli 2016 benutzt haben sollen. Kilic bestreitet das. Seine Anwälte legten heute ein drittes Gutachten vor, das zeigen soll, dass er die App nie auf seinem Smartphone gespeichert hatte.

Die zehn mitangeklagten Menschenrechtler waren im Juli bei einem Workshop zu den Themen Stressbewältigung und Kommunikationssicherheit auf der Insel Büyükada bei Istanbul festgenommen worden. Auch ihnen wird Mitgliedschaft in einer Terrororganisation vorgeworfen.

"Große Erleichterung" über Entscheidung

Die Entscheidung zur Freilassung von Kilic wurde im überfüllten Gerichtssaal in Istanbul mit Applaus begrüßt. "Wir sind sehr glücklich, wir erleben eine Explosion der Gefühle, weil wir diese Entscheidung nicht erwartet haben", sagte die Bürgerrechtlerin Özlem Dalkiran von der Menschenrechtsgruppe Bürgerversammlung, die selbst angeklagt ist, aber ebenfalls im Oktober freigelassen wurde. Kilic, der in dem Verfahren per Video aus Izmir zugeschaltet war, soll noch im Laufe des Tages das Gefängnis verlassen könnten.

Amnestys Europadirektorin Gauri van Gulik sagte, es sei eine "große Erleichterung", dass der Menschenrechtsanwalt nach fast acht Monaten im Gefängnis nun zu seiner Familie zurückkehren könne. Amnesty werde den Kampf jedoch fortsetzen, um einen Freispruch von Kilic und den "Istanbul 10" zu erreichen. Der Prozess wurde auf den 21. Juni vertagt.

Über dieses Thema berichtete NDR Info am 31. Januar 2018 um 15:45 Uhr.