Kampf um Afrin Kurden wollen nicht aufgeben

Die syrische Stadt Afrin ist unter Kontrolle der türkischen Armee und der "Freien Syrischen Armee". Tausende Zivilisten sind auf der Flucht. Die YPG-Kämpfer wollen nicht aufgeben.

Von Michael Lehmann, ARD-Studio Istanbul

Es sind Freudenschüsse, die durch die Strassen im Stadtzentrum von Afrin hallen. Kämpfer der "Freien Syrischen Armee" (FSA) sind zu sehen, wie sie kurdische Flaggen von Fahnenmasten reißen, Jubelszenen auch auf dem Balkon eines Verwaltungsgebäudes. Eine türkische Flagge wird auch gehisst. Siegesparolen sind überall zu hören.

Ein Sprecher der FSA sagte über die aus seiner Sicht erfolgreiche Erstürmung Afrins gemeinsam mit den türkischen Truppen: "Nachdem wir Afrin seit mehr als drei Tagen umzingelt haben, ist die FSA an drei Stellen vorgestoßen. Wir haben dann die jeweiligen Gebiete der Stadt besetzt." Die "Säuberung" in den Straßen von Afrin und in den Nachbargebieten gehe weiter, erklärte Mohamad al-Hamadin.

Noch deutlicher fällt die Botschaft in einem Propaganda-Video der FSA aus. Da ist von einer Befreiung von den terroristischen Gruppen PKK und YPG die Rede. Die FSA habe die Kontrolle über das Stadtzentrum und den Regierungssitz übernommen. "Afrin ist jetzt befreit von Terrorismus und Ungerechtigkeit, wenn Gott will, gibt es wieder Frieden und Gerechtigkeit."

Zivilisten fliehen vor Explosionen in Afrin.

Bewohner flüchten aus der Stadt

Am Vormittag wurden noch heftige Auseinandersetzungen zwischen kurdischen YPG-Kämpfern und dem türkischen Militär mit ihren syrischen Verbündeten gemeldet. Die Menschen suchten in Kellern Schutz oder flüchteten aus der Stadt.

Bis zu 200.000 Menschen sollen inzwischen aus der Stadt geflüchtet sein. Sie sind im weiten Umfeld von Afrin mit Kindern und nur wenig Hab und Gut unterwegs.

"Wir sind geflohen, weil die Türken unsere Dörfer mit Bomben und Luftschlägen angegriffen haben. Sie schießen auf uns mit Kampfflugzeugen und Mörsern. Was können wir tun ? Wir müssen an sichere Orte fliehen", sagt ein kurdischer Mann.

Präsident Recep Tayyip Erdogan hatte bereits am Morgen den Sieg über Afrin und die kurdischen YPG-Kämpfer verkündet und damit indirekt die Aufgabe der Kurden in Afrin bestätigt.

Der YPG-Funktionär Salih Muslim schrieb auf Twitter, die Konfrontation mit der Türkei trete nun in eine neue Phase des Guerilla-Krieges. Es ist ein Hinweis, dass sich die YPG-Kämfer auf Konflikte außerhalb Afrins einstellen. Es gibt auch Berichte, wonach auch in Afrin selbst noch nicht alle Kurden aufgegeben haben.

Afrin unter der Kontrolle der FSA und des türkischen Militärs?

Michael Lehmann, ARD Istanbul

