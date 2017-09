Sieben Bundestagsabgeordnete dürfen mit der NATO-Vizegeneralsekretärin die Bundeswehrsoldaten auf dem NATO-Stützpunkt im türkischen Konya besuchen. Voraus gegangen war ein monatelanger Streit zwischen den Regierungen in Berlin und Ankara.

Von Oliver Mayer-Rüth, ARD Istanbul

Konya gilt in der Türkei als Hochburg der Konservativen. Anhänger des Mevlevi-Sufi Ordens pilgern regelmäßig in die zentralanatolische Stadt, denn hier wurde die Bruderschaft der weltberühmten drehenden Derwische gegründet.

Vor Jahren hätte eine Delegation von Bundestagsabgeordneten nach einem Besuch der Soldaten der Luftwaffe auf dem NATO-Militärflughafen am Rande Konyas sicherlich an einer Derwisch-Zeremonie teilgenommen und im Anschluss viel Positives über die Reise in die Türkei zu erzählen gehabt.

Wenn nun sieben deutsche Parlamentarier nach Konya kommen, landen sie gegen 12.30 Uhr Ortszeit, schütteln den Bundeswehrsoldaten die Hände, um nach etwa drei Stunden unter NATO-Obhut das Weite zu suchen.

Vermittlung durch die NATO

Die Stimmung ist mies. NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg musste vermitteln. Die Regierungen in Berlin und Ankara hätten offenbar ohne Unterstützung des Militärbündnisses keinen Besuchstermin für den Verteidigungsausschuss zustande gebracht.

Noch im Juli bat die türkische Regierung, eine Reise von Bundestagsabgeordneten nach Konya zu verschieben. Als Grund wurden die angespannten Beziehungen zwischen Deutschland und der Türkei genannt. Jetzt dürfen sieben Abgeordnete aus allen Fraktionen im Schlepptau der NATO Vize-Generalsekretärin Rose Gottemöller die Bundeswehrsoldaten im AWACS-Einsatz treffen. Stoltenberg musste deshalb in Ankara anrufen.

Türkei will in der NATO bleiben

Henning Otte, verteidigungspolitischer Sprecher der CDU/CSU-Fraktion im Deutschen Bundestag, begrüßt, "dass die Türkei den Wertekanon der NATO akzeptiert." Zwar gebe es schwere Verwerfungen mit der türkischen Regierung, so Otte. Dennoch signalisiere Ankara, dass die Türkei NATO-Mitglied bleiben wolle.

Alexander Neu sitzt für die Linkspartei im Verteidigungsausschuss und gehört wie Otte zur Delegation, die nach Konya reist. Er sieht den Besuch wesentlich kritischer und moniert, es sei eigentlich unter der Würde der Bundestagsabgeordneten, mit NATO-Personal deutsche Soldaten in der Türkei zu besuchen.

In Begleitung einer NATO-Delegation dürfen die Abgeordneten nach Konya.

Konflikt um Linkspartei

Für die türkische Führung sind Neu und seine Partei rote Tücher. Sie wirft ihm und anderen Abgeordneten der Linkspartei vor, der auch in Deutschland als Terrororganisation eingestuften PKK nahe zu stehen. So berichtete das Magazin "Spiegel" Ende Juli, Ankara verweigere den Besuch der Bundestagsabgeordneten, weil Neu zur Delegation gehören sollte.

Das türkische Militär führt seit Monaten einen Krieg gegen PKK-Kämpfer. Eine PKK-Splittergruppe übernahm 2016 die Verantwortung für mehrere brutale Bombenanschläge, bei denen viele Zivilisten getötet wurden.

Deutsche Abgeordnete des Verteidigungsausschusses, unter ihnen Alexander Neu, im Oktober 2016 auf dem Weg nach Incirlik.

Neu sagt jedoch, man könne darüber streiten, ob die PKK eine Terrororganisation sei oder berechtigten Widerstand leiste. Im Übrigen sei er vor einem Besuch des türkischen Militärflughafens Incirlik im vergangenen Jahr bereits von den türkischen Sicherheitsbehörden überprüft worden und habe damals grünes Licht bekommen.

Obwohl Neu mit im NATO-Flieger nach Konya sitzt, hält er den Besuch für "ein Niederknien vor dem Erdogan-Regime" und fordert den vollständigen Abzug der Bundeswehr aus der Türkei.

Kritik und Unterstützung für Neu

Die am Konya-Besuch teilnehmenden Abgeordneten der anderen Parteien sehen die Politik des türkischen Staatspräsidenten ebenfalls kritisch.

Kritisch sehen sie teilweise jedoch auch das Dauerfeuer der Linkspartei Richtung Ankara. "Herr Neu muss sich politisch interessant machen", sagt der Unionsabgeordnete Otte. So sei seine Maximalforderung eines Abzugs der Bundeswehr aus der Türkei zu verstehen. Dennoch wolle man der türkischen Regierung deutlich machen, dass zu einer Demokratie die Opposition gehöre und man sich nicht vorschreiben lasse, wer zur Delegation gehöre.

Auch Rainer Arnold, verteidigungspolitischer Sprecher der SPD, sagt der ARD, er halte nichts von ständigen Provokationen. Vielmehr nehme der Besuch den Dampf aus dem Kessel.

Allerdings fordert Arnold, vor der Mandatsverlängerung im Dezember für den AWACS-Einsatz müsse eine verbindliche Einigung mit Ankara für künftige Besuche des Verteidigungsausschusses gefunden und diese im Mandatstext des Bundestags festgehalten werden.

In Ankara geht man davon aus, dass sich die Verwerfungen mit der Bundesregierung nach den Wahlen am 24. September legen werden.

Ibrahim Kalin, wichtigster Berater des türkischen Staatspräsidenten Erdogan, ließ deutsche Journalisten am Mittwoch in Ankara wissen, man habe kein Interesse, die Spannungen in der Beziehung mit Berlin zu eskalieren. Das ist zumindest ein kleiner Hoffnungsschimmer, dass in Zukunft Reisen des Verteidigungsausschusses zu in der Türkei stationierten Bundeswehrsoldaten ohne Störfeuer ablaufen.