Präsidenten- und Parlamentswahl Fast jeder zweite Auslandstürke hat gewählt

Am Sonntag stimmt die Türkei über ihren Präsidenten und das Parlament ab. In Deutschland haben die wahlberechtigten Auslandstürken bereits gewählt: Fast jeder Zweite gab seine Stimme ab.

An der türkischen Präsidenten- und Parlamentswahl hat in Deutschland fast jeder zweite wahlberechtigte Türke teilgenommen: Die Beteiligung lag nach Angaben der Wahlkommission bei 49,7 Prozent.

Damit lag die Quote höher als beim türkischen Verfassungsreferendum im vergangenen Jahr. Damals hatten 48,8 Prozent der hier registrierten Wähler ihre Stimme abgegeben.

Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan spricht während einer Wahlkampfveranstaltung

Wahlbeteiligung könnte noch steigen

Die Wahllokale in Deutschland schlossen am Dienstagabend. In der Türkei wird an diesem Sonntag gewählt. Die Wahlbeteiligung unter den Türken in Deutschland dürfte noch leicht ansteigen, da Auslandstürken noch bis zum Wahltag am Sonntag an den Grenzübergängen und Flughäfen der Türkei abstimmen können.

Somit gaben exakt 717.992 der 1.443.585 in Deutschland registrierten Wähler zwischen dem 7. und 19. Juni in Deutschland ihre Stimme ab. 660.183 wählten in den Wahllokalen, die die 13 türkischen Konsulate in Deutschland eingerichtet hatten. 57.809 stimmten an Grenzübergängen und Flughäfen ab.

67,4 Prozent wählten in Essen

Im Einzugsbereich des Konsulats in Essen lag die Wahlbeteiligung am höchsten: 67,4 Prozent der dort registrierten Wähler machten von ihrem Stimmrecht Gebrauch. An zweiter Stelle lag Köln (56,3), gefolgt von Düsseldorf (55,7), Stuttgart (55,3), Hamburg (51,8), Mainz (50,4), München (48,5), Frankfurt (47,5), Nürnberg (44,9), Hannover (44,8), Karlsruhe (44,6), Berlin (44,2) und Münster (29,1).

Drei Millionen Auslandstürken

Bei einem knappen Ergebnis könnten die Stimmen der gut drei Millionen Auslandstürken entscheidend sein. Insgesamt konnte in 60 Ländern außerhalb der Türkei abgestimmt werden. Weltweit lag die Wahlbeteiligung bis zum Ende der Wahl im Ausland bei 48,8 Prozent, leicht über der beim Referendum (47,9 Prozent).

Über dieses Thema berichteten am 20. Juni 2018 Inforadio um 11:44 Uhr sowie Deutschlandfunk um 10:00 Uhr und 12:00 Uhr in den Nachrichten.