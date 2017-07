Mit der Verhaftung eines deutschen Menschenrechtlers könnte die Türkei den Bogen überspannt haben: Führende Politiker fordern von Deutschland und der EU wirtschaftliche Konsequenzen für das Land - dies sei die einzige Sprache, auf die Erdogan höre.

Von Andrea Müller, MDR, ARD-Hauptstadtstudio

Das Maß scheint voll zu sein für die Bundesregierung. Der türkische Botschafter hat es zu spüren bekommen, so berichtet Außenamtssprecher Martin Schäfer. Er sei ins Außenministerium zitiert worden - und dort habe es Klartext gegeben statt diplomatischer Floskeln: "Dem türkischen Botschafter wurde klipp und klar gesagt, dass die Verhaftung von Peter Steudner und anderen Menschenrechtsaktivisten weder nachvollziehbar noch akzeptabel ist und schon gar nicht vermittelbar."

Will am Donnerstag über die Lage beraten: Außenminister Sigmar Gabriel.

Scharfer Ton und dazu auch ein verschärftes Tempo: Außenminister Sigmar Gabriel unterbricht seinen Urlaub. Am Donnerstagn will er im Auswärtigen Amt mit Experten und Kollegen über Konsequenzen beraten. Es geht um Grundsätzliches, daran lässt Außenamtssprecher Schäfer keinen Zweifel: "Die Ereignisse der letzten Tage lassen uns wachsende Zweifel daran haben, was tatsächlich die Absichten des türkischen Präsidenten und der türkischen Regierung sind, was das Verhältnis zu Deutschland zu Europa und die Beziehung zum Westen und zu westlichen und europäischen Werten angeht."

Diskussion über EU-Mittel für Türkei

Welche Konsequenzen die Bundesregierung aus diesen Zweifeln ziehen will, ließen die Sprecher offen. Regierungssprecher Steffen Seibert deutet an, dass es dabei auch um EU-Mittel gehen könnte, die der Türkei im Rahmen des Beitrittsprozesses zugesagt wurden: "Dabei muss man sich natürlich fragen, ob diese Hilfen, die eigentlich dafür gedacht sind, die Bereiche Demokratie, Rechtsstaatlichkeit, Wachstum und Rechtsstaatlichkeit zu stärken - ob diese ihre Ziele auch wirklich erreichen können."

Schulz stelle Zollunion infrage

SPD-Chef Schulz stellt die geplante Zollunion mit der Türkei infrage.

Die gesamten Beziehungen zwischen EU und Türkei werden bei den Beratungen eine Rolle, erklärt die Bundesregierung. SPD-Spitzenkandidat Martin Schulz hat da konkrete Erwartungen: Die Handelbeziehungen könnten ein Druckmittel sein, sagt er. Präsident Recep Tayyip Erdogan will sie ausbauen, erwartet, dass weitere Zollschranken fallen. "Ich glaube, dass es keinen Sinn macht angesichts der Willkür, die gegen Staatsbürger unseres Landes ausgeübt wird, die Verhandlungen über die Ausweitung der Zollunion weiter voranzutreiben", sagt Schulz.

Auswärtiges Amt bestellt türkischen Botschafter ein

tagesschau 20:00 Uhr, 19.07.2017, Marion von Haaren, ARD Berlin







Download der Videodatei Wir bieten dieses Video in folgenden Formaten zum Download an: Klein (h264) Mittel (h264) Mittel (WebM) Groß (h264) Groß (WebM) HD (h264) Hinweis: Falls die Videodatei beim Klicken nicht automatisch gespeichert wird, können Sie mit der rechten Maustaste klicken und "Ziel speichern unter ..." auswählen. Video einbetten Nutzungsbedingungen Embedding Tagesschau: Durch Anklicken des Punktes „Einverstanden“ erkennt der Nutzer die vorliegenden AGB an. Damit wird dem Nutzer die Möglichkeit eingeräumt, unentgeltlich und nicht-exklusiv die Nutzung des tagesschau.de Video Players zum Embedding im eigenen Angebot. Der Nutzer erkennt ausdrücklich die freie redaktionelle Verantwortung für die bereitgestellten Inhalte der Tagesschau an und wird diese daher unverändert und in voller Länge nur im Rahmen der beantragten Nutzung verwenden. Der Nutzer darf insbesondere das Logo des NDR und der Tageschau im NDR Video Player nicht verändern. Darüber hinaus bedarf die Nutzung von Logos, Marken oder sonstigen Zeichen des NDR der vorherigen Zustimmung durch den NDR.

Der Nutzer garantiert, dass das überlassene Angebot werbefrei abgespielt bzw. dargestellt wird. Sofern der Nutzer Werbung im Umfeld des Videoplayers im eigenen Online-Auftritt präsentiert, ist diese so zu gestalten, dass zwischen dem NDR Video Player und den Werbeaussagen inhaltlich weder unmittelbar noch mittelbar ein Bezug hergestellt werden kann. Insbesondere ist es nicht gestattet, das überlassene Programmangebot durch Werbung zu unterbrechen oder sonstige online-typische Werbeformen zu verwenden, etwa durch Pre-Roll- oder Post-Roll-Darstellungen, Splitscreen oder Overlay. Der Video Player wird durch den Nutzer unverschlüsselt verfügbar gemacht. Der Nutzer wird von Dritten kein Entgelt für die Nutzung des NDR Video Players erheben. Vom Nutzer eingesetzte Digital Rights Managementsysteme dürfen nicht angewendet werden. Der Nutzer ist für die Einbindung der Inhalte der Tagesschau in seinem Online-Auftritt selbst verantwortlich.

Der Nutzer wird die eventuell notwendigen Rechte von den Verwertungsgesellschaften direkt lizenzieren und stellt den NDR von einer eventuellen Inanspruchnahme durch die Verwertungsgesellschaften bezüglich der Zugänglichmachung im Rahmen des Online-Auftritts frei oder wird dem NDR eventuell entstehende Kosten erstatten

Das Recht zur Widerrufung dieser Nutzungserlaubnis liegt insbesondere dann vor, wenn der Nutzer gegen die Vorgaben dieser AGB verstößt. Unabhängig davon endet die Nutzungsbefugnis für ein Video, wenn es der NDR aus rechtlichen (insbesondere urheber-, medien- oder presserechtlichen) Gründen nicht weiter zur Verbreitung bringen kann. In diesen Fällen wird der NDR das Angebot ohne Vorankündigung offline stellen. Dem Nutzer ist die Nutzung des entsprechenden Angebotes ab diesem Zeitpunkt untersagt. Der NDR kann die vorliegenden AGB nach Vorankündigung jederzeit ändern. Sie werden Bestandteil der Nutzungsbefugnis, wenn der Nutzer den geänderten AGB zustimmt.

Einverstanden <iframe src="http://www.tagesschau.de/multimedia/video/video-310011~player_branded-true.html" frameborder="0" webkitAllowFullScreen mozallowfullscreen allowFullScreen width="800px" height="450px"></iframe> Zum einbetten einfach den HTML-Code kopieren und auf ihrer Seite einfügen.

Die Sprache des Geldes als Machtmittel

Grünen-Chef Özdemir will Geld aus der Türkei abziehen.

Auch Grünen-Chef Cem Özdemir ist sicher: Die Wirtschaft ist der wunde Punkt des türkischen Präsidenten. Keine Hermes-Bürgschaften mehr für Exporte in die Türkei, fordert er, und keine Finanzhilfen. Die türkische Wirtschaft liegt danieder, so Özdemir - genau da müssen EU und Bundesregierung ansetzen: "Denken sie an die Tourismuszahlen, denken sie aber auch an die ausländischen Investitionen, denken sie an das Kapital, das aus der Türkei abgezogen wird. Die einzige Sprache, die Herr Erdogan versteht, ist die Sprache des Geldes - und diese Sprache muss jetzt auch in Berlin und Brüssel gesprochen werden."

Konfrontation also statt Kuschelkurs - schwer zu sagen, welche Folgen das für den inhaftierten Amnesty-Mitarbeiter Peter Steudtner haben könnte.

Türkei: Konfrontation statt Kuschelkurs

Andrea Müller, ARD Berlin

19.07.2017 20:09 Uhr Download der Audiodatei Wir bieten dieses Audio in folgenden Formaten zum Download an: mp3 Ogg Vorbis Hinweis: Falls die Audiodatei beim Klicken nicht automatisch gespeichert wird, können Sie mit der rechten Maustaste klicken und "Ziel speichern unter ..." auswählen.

Über dieses Thema berichtete tagesschau24 am 19. Juli 2017 um 16:00 Uhr.