Er bekräftige die Forderung nach der Todesstrafe und wählte martialische Worte: "Wir werden diesen Verrätern den Kopf abreißen", sagte der türkische Präsident in einer Rede zum Jahrestag des Putschversuchs. Das ganze an einem symbolträchtigen Ort: einer Bosporus-Brücke in Istanbul.

Zum Jahrestag des Putschversuches in der Türkei hat Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan seine Bereitschaft zur Wiedereinführung der Todesstrafe bekräftigt. Bei einer Gedenkveranstaltung an einer Bosporusbrücke in Istanbul sagte er, er würde ein entsprechendes Gesetz unterschreiben, wenn das Parlament es verabschieden würde.

"Uniformen wie in Guantanamo"

Die Brücke war bewusst für die Kundgebung ausgewählt worden. Die Putschisten hatten sie im vergangenen Jahr besetzt. Zahlreiche Zivilisten, die sich den Putschisten in den Weg gestellt hatten, wurden auf der Brücke getötet. Das Bauwerk wurde später in "Brücke der Märtyrer des 15. Juli" umbenannt.

In seiner Rede dort wählte Erdogan martialische Formulierungen. Wörtlich sagte er vor Zehntausenden Anhängern: "Wir werden diesen Verrätern den Kopf abreißen." Der Präsident äußerte sich in seiner Rede voller Abscheu über die Putschisten. Die inhaftierten Drahtzieher sollten "Uniformen wie in Guantanamo" tragen, schlug er vor. Damit spielte er auf das umstrittene US-Gefangenenlager an, in dem Terrorverdächtige festgehalten wurden und werden.

Wie viele Menschen zu der Kundgebung auf der Bospurus-Brücke kamen, ist nicht klar. Zehntausende waren es sicher, in türkischen Medien werden auch sechsstellige Zahlen genannt.

Todesstrafe wäre Ende der Beitrittsgespräche

In Sprechchören verlangte auch die Menge der Zuhörer die Wiedereinführung der Todesstrafe. Erdogan hatte einen solchen Schritt in der Vergangenheit mehrfach ins Gespräch gebracht. Kurz nach seinem Sieg beim Verfassungsreferendum vor drei Monaten war das Thema aber wieder von der Tagesordnung verschwunden.

Die Todesstrafe wäre allerdings unvereinbar mit dem von der Türkei angestrebten EU-Beitritt. In diesem Fall wären die Gespräche darüber - die de facto ohnehin bereits auf Eis liegen - wohl endgültig beendet.

Weitere Rede in der Nacht - ohne die Opposition

In der ganzen Türkei wird am Wochenende an die Niederschlagung des Putsches vor einem Jahr erinnert. Nach seinem Auftritt in Istanbul will Erdogan nach Ankara fliegen. Dort will er in der Nacht um 2.32 Uhr (Ortszeit/1.32 Uhr MESZ) eine Ansprache im Parlament halten. Zu der Zeit hatten Putschisten vor einem Jahr das Parlament bombardiert.

Die beiden größten Oppositionsparteien - die CHP und die HDP - hatten angekündigt, an der Veranstaltung in der Nacht zum Sonntag nicht teilzunehmen, weil dort keine Reden der Opposition vorgesehen seien. Sie hatten bereits am Nachmittag scharfe Kritik an Erdogans Politik geübt. "Die Justiz wurde zerstört", sagte der Chef der größten Oppositionspartei CHP, Kemal Kilicdaroglu. "Statt einer schnellen Normalisierung haben sie einen bleibenden Ausnahmezustand erschaffen."

Über dieses Thema berichten die tagesschau am 15. Juli 2017 um 23:30 Uhr.