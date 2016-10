Die türkische Polizei hat Tausende Beamte suspendiert. Sie sollen zur Bewegung des islamischen Predigers Gülen gehören, der für den Umsturzversuch verantwortlich gemacht wird. Auch kurdische Aktivisten geraten zunehmend ins Visier.

Die türkische Polizei hat im Zuge der Ermittlungen zum gescheiterten Militärputsch vom 15. Juli fast 13.000 Beamte suspendiert. Unter den insgesamt 12.801 Betroffenen seien 2523 Polizeichefs, teilte das Polizeihauptquartier in Ankara mit.

Zehntausende suspendiert und verhaftet

Die Polizisten werden demnach verdächtigt, zur Bewegung des islamischen Predigers Fethullah Gülen zu gehören, den die Regierung für den Umsturzversuch verantwortlich macht, und dessen Bewegung als Terrororganisation eingestuft ist.

Seit dem Umsturzversuch hat die islamisch-konservative Regierung von Präsident Recep Tayyip Erdogan bereits Zehntausende Soldaten, Polizisten, Ministeriumsbeamte sowie Lehrer und Dozenten suspendiert und 32.000 Menschen wegen angeblicher Verbindungen zu Gülen inhaftiert. Auch zahlreiche kritische Journalisten und Wissenschaftler wurden in Haft genommen.

PKK-Sympathisanten im Visier

Kritiker werfen der Regierung vor, den gescheiterten Militärputsch als Vorwand zu nutzen, um Gegner zum Schweigen zu bringen. Neben mutmaßlichen Anhängern Gülens nimmt die Regierung auch verstärkt Sympathisanten der verbotenen Arbeiterpartei Kurdistans (PKK) ins Visier.

So wurden im Südosten der Türkei Tausende Lehrer unter dem Verdacht suspendiert, Verbindungen zu der Guerillagruppe zu haben. Auch wurden zahlreiche Bürgermeister ihrer Posten enthoben, die den Rebellen nahestehen sollen. Seit dem Zusammenbruch einer Waffenruhe im Sommer 2015 ist der Kurden-Konflikt wieder eskaliert. Am Montag hatte die Regierung in Ankara beschlossen, den Ausnahmezustand um weitere drei Monate zu verlängern.