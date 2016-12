Tsunami von 2004 Gedenken - auch zwölf Jahre danach

Rund um den Indischen Ozean wird der Opfer der Tsunami-Katastrophe von vor zwölf Jahren gedacht. 2004 hatte ein starkes Erdbeben riesige Flutwellen ausgelöst, mehr als 220.000 Menschen kamen ums Leben. Und noch immer sind nicht alle Opfer identifiziert.

Tausende Menschen haben in Indonesien, Thailand und weiteren Staaten der Opfer der Tsunami-Katastrophe vor zwölf Jahren gedacht. Am 26. Dezember 2004 hatte ein Seebeben der Stärke 9,1 Riesenflutwellen ausgelöst, die an den Küsten des Indischen Ozeans mehr als 220.000 Menschen in 14 Ländern in den Tod rissen. Allein in Indonesien wurden 170.000 Menschen getötet. Stark betroffen waren auch Indien und Sri Lanka.

In der indonesischen Provinz Banda Aceh, die dem Zentrum des Seebebens am nächsten lag, streuten die Menschen Blumen auf die vielen Massengräber. Überlebende versammelten sich anschließend zum Gebet in einer der wenigen Moscheen an der Küste, die von dem Tsunami nicht zerstört wurden.

Mehr zum Thema Tsunami 2004: Erste Berichte der ARD-Korrespondenten

Gedenken und Katastrophenschutzübungen

Auch in den anderen von der Katastrophe betroffenen Ländern finden Gedenkfeiern statt, zu denen teils mehrere Tausend Teilnehmer erwartet werden. In Thailand, in dessen Süden auch mehr als 1000 Ausländer umkamen, gibt es zudem jedes Jahr am 26. Dezember Katastrophenschutzübungen.

Auch mehr als ein Jahrzehnt nach dem Tsunami sind in Thailand 400 Opfer immer noch nicht identifiziert. Seit der Katastrophe hätten die Behörden zwischen 4000 und 5000 Verwandte kontaktiert, sagte ein Behördenvertreter der Nachrichtenagentur Reuters. "Es gibt etwa 400 Leichen, die wir nicht identifizieren können."