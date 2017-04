Trumps Steuerpläne Große Versprechen, viele Fragezeichen

Auf breiter Front die Steuern senken - das ist der Kern von Trumps großangekündigter Steuerreform, deren Eckpunkte nun vorgestellt wurden. Viele Details sind noch ungeklärt. Eines ist Trumps Regierung aber wichtig: Die Reform soll sich selbst finanzieren.

Von Rolf Büllmann, ARD-Studio Washington

Es ist ein ambitionierter Plan - vielleicht nicht die allergrößte Steuerreform in der Geschichte der USA, wie es der Finanzminister angekündigt hatte, aber doch ein massives Unterfangen. Die Trump-Regierung will auf breiter Front die Steuern senken. Der Grund dafür sei klar, so Gary Cohn, der Wirtschaftsberater des Präsidenten: Die USA seien bei der Körperschaftssteuer eines der am wenigsten wettbewerbsfähigen Länder in der entwickelten Welt.

Also werde Präsident Trump jetzt das tun, was er während des Wahlkampfes angekündigt hat, ergänzt Finanzminister Steven Mnuchin: Der Unternehmenssteuersatz werde von derzeit 35 auf nur noch 15 Prozent reduziert und zwar auch für mittelständische Firmen und Kleinunternehmen.

Trump-Regierung stellt Details der geplanten US-Steuerreform vor

tagesthemen 21:35 Uhr, 26.04.2017, Ina Ruck, ARD Washington







Download der Videodatei Wir bieten dieses Video in folgenden Formaten zum Download an: Klein (h264) Mittel (h264) Mittel (WebM) Groß (h264) Groß (WebM) HD (h264) Hinweis: Falls die Videodatei beim Klicken nicht automatisch gespeichert wird, können Sie mit der rechten Maustaste klicken und "Ziel speichern unter ..." auswählen. Video einbetten Nutzungsbedingungen Embedding Tagesschau: Durch Anklicken des Punktes „Einverstanden“ erkennt der Nutzer die vorliegenden AGB an. Damit wird dem Nutzer die Möglichkeit eingeräumt, unentgeltlich und nicht-exklusiv die Nutzung des tagesschau.de Video Players zum Embedding im eigenen Angebot. Der Nutzer erkennt ausdrücklich die freie redaktionelle Verantwortung für die bereitgestellten Inhalte der Tagesschau an und wird diese daher unverändert und in voller Länge nur im Rahmen der beantragten Nutzung verwenden. Der Nutzer darf insbesondere das Logo des NDR und der Tageschau im NDR Video Player nicht verändern. Darüber hinaus bedarf die Nutzung von Logos, Marken oder sonstigen Zeichen des NDR der vorherigen Zustimmung durch den NDR.

Der Nutzer garantiert, dass das überlassene Angebot werbefrei abgespielt bzw. dargestellt wird. Sofern der Nutzer Werbung im Umfeld des Videoplayers im eigenen Online-Auftritt präsentiert, ist diese so zu gestalten, dass zwischen dem NDR Video Player und den Werbeaussagen inhaltlich weder unmittelbar noch mittelbar ein Bezug hergestellt werden kann. Insbesondere ist es nicht gestattet, das überlassene Programmangebot durch Werbung zu unterbrechen oder sonstige online-typische Werbeformen zu verwenden, etwa durch Pre-Roll- oder Post-Roll-Darstellungen, Splitscreen oder Overlay. Der Video Player wird durch den Nutzer unverschlüsselt verfügbar gemacht. Der Nutzer wird von Dritten kein Entgelt für die Nutzung des NDR Video Players erheben. Vom Nutzer eingesetzte Digital Rights Managementsysteme dürfen nicht angewendet werden. Der Nutzer ist für die Einbindung der Inhalte der Tagesschau in seinem Online-Auftritt selbst verantwortlich.

Der Nutzer wird die eventuell notwendigen Rechte von den Verwertungsgesellschaften direkt lizenzieren und stellt den NDR von einer eventuellen Inanspruchnahme durch die Verwertungsgesellschaften bezüglich der Zugänglichmachung im Rahmen des Online-Auftritts frei oder wird dem NDR eventuell entstehende Kosten erstatten

Das Recht zur Widerrufung dieser Nutzungserlaubnis liegt insbesondere dann vor, wenn der Nutzer gegen die Vorgaben dieser AGB verstößt. Unabhängig davon endet die Nutzungsbefugnis für ein Video, wenn es der NDR aus rechtlichen (insbesondere urheber-, medien- oder presserechtlichen) Gründen nicht weiter zur Verbreitung bringen kann. In diesen Fällen wird der NDR das Angebot ohne Vorankündigung offline stellen. Dem Nutzer ist die Nutzung des entsprechenden Angebotes ab diesem Zeitpunkt untersagt. Der NDR kann die vorliegenden AGB nach Vorankündigung jederzeit ändern. Sie werden Bestandteil der Nutzungsbefugnis, wenn der Nutzer den geänderten AGB zustimmt.

Einverstanden <iframe src="http://www.tagesschau.de/multimedia/video/video-282861~player_branded-true.html" frameborder="0" webkitAllowFullScreen mozallowfullscreen allowFullScreen width="800px" height="450px"></iframe> Zum einbetten einfach den HTML-Code kopieren und auf ihrer Seite einfügen.

Abschreibungen gestrichen

Mit einem Sondersteuersatz sollen Unternehmen außerdem angeregt werden, Gelder, die sie im Ausland angelegt haben, in die USA zurück zu bringen. Und die Erbschaftssteuer soll abgeschafft werden, damit kein Familienbetrieb zerschlagen werden muss, um diese Steuer zu bezahlen, so Cohn. "Wir werden Steuern senken und das Steuerrecht vereinfachen, indem wir aus derzeit sieben Steuerklassen nur noch drei machen - eine mit zehn, eine mit 25 und eine mit 35 Prozent."

Außerdem werde der Steuerfreibetrag fast verdoppelt, auf 24.000 Dollar pro Jahr für ein Ehepaar: "Damit werde de facto eine Null-Dollar-Steuerklasse geschaffen", erläutert Cohn.

Im Gegenzug aber sollen fast alle Abschreibungsmöglichkeiten gestrichen werden, was sehr umstritten sein wird. Hier, wie auch an einigen anderen Stellen des Plans, sind offenbar noch nicht alle Details geklärt. "Wir arbeiten immer noch sehr sorgfältig mit dem Kongress zusammen. Sie fragen hier nach Details, an denen wir noch feilen. Die werden wir nachliefern müssen", sagt Cohn.

Reform soll sich selbst finanzieren

Die große Linie aber steht fest, beteuert FinanzministerSteve Mnuchin: "Unser Gesamtwirtschaftsplan besteht aus diesen massiven Steuererleichterungen und der Steuerreform, außerdem aus dem Abbau von Vorschriften und aus neuverhandelten Handelsabkommen. Damit werden wir das Wirtschaftswachstum freisetzen, das hierzulande viel zu lange blockiert war."

Damit sollen dann auch die Milliarden Dollar an Mindereinnahmen ausgleichen sollen, die die geplante Steuerreform für den Staat bringen würde. Mit anderen Worten: Die Steuerreform soll sich im Konzert mit weniger Regulierung und besseren Handelsabkommen praktisch selbst finanzieren. Dass das funktionieren kann, halten Kritiker allerdings für fast unmöglich.

US-Regierung plant massive Steuerentlastung

R. Büllmann. ARD Washington

26.04.2017 22:06 Uhr Download der Audiodatei Wir bieten dieses Audio in folgenden Formaten zum Download an: mp3 Ogg Vorbis Hinweis: Falls die Audiodatei beim Klicken nicht automatisch gespeichert wird, können Sie mit der rechten Maustaste klicken und "Ziel speichern unter ..." auswählen.