Der neue Präsident der USA heißt Donald Trump. Der Quereinsteiger, der Milliardär, der Populist hat die Präsidentenwahl in den USA gewonnen. Favoritin und Demokratin Hillary Clinton räumte ihre Niederlage ein. Trump versprach, der Präsident aller Amerikaner zu sein.

Dem Außenseiter Donald Trump gelingt die Sensation: Der umstrittene Republikaner hat überraschend und entgegen der allermeisten Umfragen die Präsidentschaftswahl in den USA gewonnen. Hillary Clinton von den Demokraten räumte ihre Niederlage in einem Telefonat mit Trump ein. Sie verzichtete in der Nacht auf eine Rede. Die Wahlparty in New York wurde abgesagt.

Trump will "Präsident aller Amerikaner" sein

In seinem ersten Auftritt nach dem Wahlsieg gab sich Trump staatsmännisch. Vor seinen jubelnden Anhängern in New York schlug er versöhnliche Töne an. Er wolle der Präsident aller Amerikaner sein. Es sei nun Zeit, zusammenzukommen und Amerika wieder aufzubauen, sagte der Unternehmer und kommende US-Präsident. Er habe sein Berufsleben lang als Geschäftsmann nach ungehobenen Potenzialen gesucht. Das wolle er jetzt als Präsident tun. Trump versprach neue Jobs, mehr Anerkennung für Veteranen und gute Zusammenarbeit mit anderen Nationen.

Der Milliardär wird am 20. Januar als der 45. Präsident in das Weiße Haus einziehen. Er kann beim Regieren auf die Mehrheit seiner Republikaner im US-Kongress setzen und mögliche entscheidende Vorhaben umsetzen. Die Konservativen verteidigten ihre Mehrheiten im Senat und im Repräsentantenhaus.

Viele Swing States gingen an Trump

Die Wahlnacht war über Stunden eine extreme Zitterpartie. Trump konnte die besonders umkämpften Staaten Florida, North Carolina, Ohio und Wisconsin für sich entscheiden. Clinton gewann von den sogenannten Swing States lediglich Nevada, Virginia und Colorado. Ihre Niederlage dürfte das Ende ihrer politischen Karriere bedeuten. Vor allem in mehreren Bundesstaaten im sogenannten Rostgürtel der USA, einer einst florierenden und inzwischen vom wirtschaftlichen Abschwung geprägten Industrieregion, konnte die Demokratin nicht überzeugen.

Trumps mit populistischen Parolen geführter Wahlkampf verfing offensichtlich stärker bei der Mehrheit der US-Amerikaner, als es Meinungsforscher vorausgesehen hatten. Immer wieder wetterte er gegen Einwanderung, internationale Handelsabkommen und Globalisierung und machte diese für den Verlust von Arbeitsplätzen in den USA verantwortlich.

Beide Kandidaten hatten sich in den vergangenen Wochen erbitterte Auseinandersetzungen geliefert. Der Wahlkampf gilt als einer der härtesten und schmutzigsten der amerikanischen Geschichte. Er war geprägt von persönlichen Beleidigungen und Schmähungen. Ein Ringen um politisch attraktivere Positionen gab es nicht. Fakten und Inhalte spielten kaum eine Rolle.