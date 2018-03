US-Präsident Trump hat sich bei einem überparteilichen Treffen überraschend für eine Verschärfung der Waffengesetze ausgesprochen. Damit stellt er sich gegen die bisherige Linie seiner Partei.

Die anhaltenden Proteste nach dem Schulmassaker von Parkland scheinen mittlerweile auch bei US-Präsident Donald Trump Wirkung zu zeigen. Bei einem Treffen mit republikanischen und demokratischen Abgeordneten sprach er sich für eine Verschärfung des amerikanischen Waffenrechts aus - entgegen der bisherigen Linie seiner Partei.

Er wünsche sich ein umfassendes Konzept gegen Waffengewalt, sagte Trump zu Beginn des Treffens im Weißen Haus, welches im Fernsehen übertragen wurde. "Wir können nicht abwarten und Spielchen spielen und nichts wird erledigt." Er unterstütze Forderungen nach umfangreicheren Überprüfungen von potenziellen Waffenkäufern. Die Altersgrenze für den Erwerb bestimmter Schusswaffen solle auf 21 Jahre angehoben werden. Für psychisch Kranke will der Präsident den Waffenkauf erschweren.

US-Präsident Trump trifft Demokraten und Republikaner im Weißen Haus.

Mehrheit der Amerikaner will schärfere Gesetze

Zudem sollten die Sicherheitsvorkehrungen an Schulen verbessert werden. Im Zuge dessen ist die Bewaffnung von Lehrern für Trump weiterhin eine Option. Für ein Stirnrunzeln bei seinen Parteikollegen sorgte Trump mit dem Vorschlag, Strafverfolgungsbeamten die Möglichkeit zu geben, auch ohne Gerichtsbeschluss Waffen beschlagnahmen zu können. "Nehmt zuerst die Waffen weg, das rechtsstaatliche Verfahren kommt an zweiter Stelle", sagte er.

Die Mehrheit der Amerikaner stimmen Trumps Forderung nach strengeren Überprüfungen der Waffenkäufer zu. Die Republikaner im Kongress und die mächtige Waffenlobby NRA lehnt dies allerdings ab. Trump forderte die Abgeordneten auf, vor der Waffenlobby nicht einzuknicken. Er sei der "größte Fan" des zweiten Verfassungszusatzes, der das Recht auf das Tragen einer Waffe festlegt, erklärte der Präsident. Er habe der NRA aber bereits gesagt, dass es nun Zeit sei zu handeln. "Wir müssen diesen Quatsch stoppen." Die Nähe vieler US-Politiker zur NRA - darunter auch von Trump selbst - hatte zuletzt Empörung ausgelöst.

Demokraten sprechen von "Überraschung"

Demokratische Abgeordnete begrüßten die Äußerungen Trumps und sprachen von einer "Überraschung". Der demokratische Senator Chris Murphy rief Trump auf, seinen Einfluss auf die Republikaner geltend zu machen. Aus dem Weißen Haus müsse ein Gesetzentwurf kommen, der den Schwerpunkt auf Überprüfungen der Waffenkäufer lege, so Murphy. Aktuell werden Hintergrundüberprüfungen lediglich bei Käufen von Waffenhändlern nötig, im Rahmen von Waffenshows oder unter Privatleuten ist das bislang nicht der Fall.

Ob Trumps Vorschläge in die Tat umgesetzt werden, bleibt jedoch abzuwarten. Der Präsident hatte sich bereits in der Vergangenheit für Vorschläge eingesetzt, die auch bei Demokraten gut ankamen. Er gab diese Positionen allerdings schnell wieder auf, sobald Widerstand seiner konservativen Basis und seiner Partei im Kongress laut wurde.

Seit dem Massaker in Florida mit 17 Todesopfern läuft in den USA eine heftige Debatte über das Waffenrecht. Als Reaktion hob nun auch Einzelhandelskette Walmart das Mindestalter für Käufer von Schusswaffen und Munition an. Wer unter 21 Jahre alt sei, dürfe in Zukunft keine Waffen mehr in den Geschäften der Kette kaufen, teilte das Unternehmen mit. Waffen, die Sturmgewehren ähnlich seien, würden zudem von seiner Webseite genommen. Zuvor hatte bereits der US-Sportartikelverkäufer Dick's Sporting Goods das Mindestalter für Waffenkäufer auf 21 erhöht.

Über dieses Thema berichtete Deutschlandfunk am 01. März 2018 um 03:00 Uhr in den Nachrichten.