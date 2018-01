Islamfeindliches Video Trump entschuldigt sich

Er hat im November islamfeindliche Videos einer Rechtsextremen auf Twitter geteilt und sorgte damit für große Empörung in Großbritannien. Jetzt bot US-Präsident Trump seine Entschuldigung an.

US-Präsident Donald Trump hat sich erstmals für das Weiterverbreiten islamfeindlicher Videos im Netz entschuldigt. In einem Interview mit dem britischen Sender ITV sagte Trump, dass er nicht wusste, dass es sich bei der ursprünglichen Verbreiterin der Videos um eine britische Rechtsextremistin gehandelt habe. Er werde sich "natürlich entschuldigen, wenn Sie das von mir erwarten", sagte er in dem TV-Interview.

Videos geteilt

Trump hatte im November über den Kurzbotschaftendienst Twitter drei Videos geteilt, die angeblich islamistische Gewalt zeigen. Die Vize-Vorsitzende der rechtsextremen Gruppierung Britain First, Jayda Fransen, hatte die Videos verbreitet und mit islamfeindlichen Texten unterlegt.

Ärger in Großbritannien

"Wenn Sie mir sagen, das sind scheußliche rassistische Menschen, würde ich mich natürlich entschuldigen, wenn Sie das von mir erwarten", sagte Trump in dem in Davos aufgezeichneten Interview für die Sendung Good Morning Britain. Moderator Piers Morgan hatte Trump zuvor vorgeworfen, "riesige Sorge und Wut" in Großbritannien ausgelöst zu haben. "Das wusste ich natürlich nicht", antwortete der US-Präsident.

Trump hatte sich am Donnerstag am Rande des Weltwirtschaftsforums in Davos mit der britischen Premierministerin Theresa May getroffen. Danach wurde bekannt, dass Trump noch in diesem Jahr Großbritannien besuchen möchte.