Trump zeigt sich in Peking hochzufrieden. Mit China scheint alles zu schaffen zu sein: Milliardenschwere Handelsdeals wurden geschnürt und die Bedrohung durch Nordkorea sei nur noch eine Frage der Zeit, ist sich der US-Präsident sicher. Doch wieviel Bestand hat die Einigkeit?

Von Axel Dorloff, ARD-Studio Peking

Zum Tee in den Kaiserpalast, ein Rundgang durch die Verbotene Stadt, ein bisschen Peking-Oper: Der erste Tag von US-Präsident Donald Trump in China klang eher nach Städte-Tourismus als nach Staatsbesuch. Doch an Tag Zwei wird es ernster. Die offiziellen Gespräche zwischen Trump und Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping stehen auf dem Programm - und damit auch die zentralen Konflikt-Themen: der Umgang mit Nordkorea und der Handelsstreit.

"Gute Chemie" zwischen den Staatschefs

Zunächst empfing Xi den US-Präsidenten ganz offiziell - mit der militärischen Ehrengarde vor der Großen Halle des Volkes in Peking. Mit der Willkommenszeremonie begann der formelle Teil des Treffens. Der Gast aus den USA zeigte sich vom bisherigen Verlauf seines China-Besuchs begeistert. Trump lobte seinen guten Draht zu Chinas Präsidenten Xi: "Zwischen uns herrscht eine gute Chemie, wir mögen uns. Und wir werden tolle Sachen erreichen - für China und die USA. Wir werden nicht nur unsere Probleme lösen, sondern die Probleme der Welt. Probleme, die große Gefahren für unsere Sicherheit bedeuten."

Trump meinte damit vor allem den Konflikt um das nordkoreanische Atom- und Raketenprogramm. Die USA wollen mehr Druck auf Nordkorea ausüben und hoffen dabei auf Chinas Unterstützung. "Wir haben Nordkorea diskutiert und ich glaube, wie die chinesische Führung auch, es gibt eine Lösung dafür", sagte Trump nach den ersten Gesprächen mit Xi. Zudem habe man über den Handel diskutiert. "Die USA brauchen eine andere Handelspolitik, weil wir im gegenseitigen Handel mit China soweit zurückliegen."

Milliarden-Deals im Handel vereinbart

Der US-Präsident beklagt seit Längerem das massive amerikanische Handelsdefizit mit China. Soll heißen: Die USA exportieren deutlich weniger Waren in die Volksrepublik als im Gegenzug China in die USA. Um dem entgegenzuwirken, wurden nun zwischen den beiden Nationen nach offiziellen Angaben Wirtschaftsabkommen im Umfang von rund 250 Milliarden US-Dollar abgeschlossen.

Es sind Abkommen in Bereichen wie Luftverkehr, Biotechnologie und Elektroautos, sowie für landwirtschaftliche Produkten wie Sojabohnen und Rindfleisch. Allerdings ist bei der Summe noch Vorsicht geboten. Zu den Vereinbarungen gehören nicht nur feste Verträge, sondern auch Absichts- oder Rahmenerklärungen. Es ist auch bislang noch unklar, ob es nicht ohnehin lange geplante Geschäfte waren, die nur anlässlich dieses Besuches besiegelt wurden.

China braucht den starken Partner

Aber die Zahl hört sich gut an, auch Chinas Präsident Xi zeigte sich in Bezug auf die künftige Zusammenarbeit mit den USA optimistisch: "Für China und die USA ist Kooperation die einzig richtige Wahl. Nur Win-Win-Situationen führen uns in eine bessere Zukunft. Wir wollen mehr Kommunikation und mehr Kooperation bei Themen wie Nordkorea, Afghanistan und bei internationalen Fragen in anderen Regionen."

In den Worten des chinesischen Präsidenten schwingt auch mit, dass China bereit ist, mehr Verantwortung auf dem internationalen Parkett zu übernehmen. China will in der Weltpolitik mitmischen - und dafür braucht das Land die USA. Die zur Schau gestellte gute Laune bei Trumps Peking-Besuch täuschte aber nicht darüber hinweg, dass es zwischen China und den USA weiter sehr strittige Themen gibt. Und konkrete Lösungen gibt es bislang nicht - weder im Nordkorea-Konflikt noch im Handelsstreit.

Milliarden-Wirtschaftsverträge und Nordkorea

Axel Dorloff, ARD Peking

