Erst gedroht, dann doch noch unterzeichnet: US-Präsident Trump hat das vom Kongress verabschiedete Haushaltsgesetz gebilligt. Damit wird der dritte "Shutdown" in diesem Jahr abgewendet.

US-Präsident Donald Trump hat das vom Kongress verabschiedete Haushaltsgesetz unterzeichnet. Damit wird ein drohender Regierungsstillstand ("Shutdown") abgewendet.

Mit diesem Haushalt werde das von den Vorgängerregierungen vernachlässigte Militär in die Lage versetzt, wieder die Sicherheit der USA zu gewährleisten, sagte Trump. Obwohl der Gesamtetat mit 1,3 Billionen Dollar viel zu hoch sei, habe er mit Blick auf die Verteidigungsfähigkeit des Landes keine andere Alternative gehabt als ihn zu unterzeichnen. Ein Gesetz wie dieses, werde er nicht aber noch einmal unterzeichnen, drohte Trump und forderte Änderungen im Haushaltsverfahren. Der Haushalt soll die Finanzierung der Bundesregierung bis Ende September sichern.

Veto-Drohung

Zuvor hatte Trump noch gedroht, ein Veto einzulegen. Er ziehe dies in Betracht, weil die Finanzierung der nach seiner Ansicht dringend notwendigen Mauer an der Grenze zu Mexiko nicht vollständig abgedeckt sei, erklärte er auf Twitter. Außerdem seien 800.000 illegal ins Land gekommene Einwanderer "von den Demokraten im Stich gelassen worden", weil sie in dem Entwurf nicht einmal erwähnt würden.

Der US-Senat hatte am späten Donnerstagabend den Kompromissentwurf zu den Haushaltsausgaben mit großer Mehrheit verabschiedet. Zuvor hatte bereits das Repräsentantenhaus das Gesetz mit 256 zu 167 abgesegnet.

In San Diego stehen acht unterschiedliche Prototypen von Mauerteilen für die geplante Grenzbefestigung zwischen den USA und Mexiko, wie sie US-Präsident Trump wünscht.

Mauerprojekt soll damit finanziert werden

Mit dem Paket soll unter anderem das von Trump geforderte Mauerprojekt an der Grenze zu Mexiko finanziert werden. Allerdings sieht das Gesetz nur Geld für Erhaltung und Reparaturen vor, außerdem für Drohnen, Zäune und "Planungen", aber keinen Cent für den Neubau einer Mauer.

Ein erneuter "Shutdown" wäre der der dritte Regierungsstillstand in diesem Jahr gewesen. Einer davon hatte aber nur mehrere Stunden gedauert.

Über dieses Thema berichtete Inforadio am 23. März 2018 um 15:05 Uhr.