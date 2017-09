Gestern wirkte er noch eher wie Kätzchen als Tiger, heute war Trump wieder ganz der Alte: Dem "Raketen-Mann" in Nordkorea drohte er mit völliger Zerstörung, auch den Iran griff er verbal scharf an. Nur zu einem Thema sagte Trump nichts.

Von Kai Clement, ARD-Studio New York

Gestern noch das Treffen zur UN-Reform unter Vorsitz eines eher zahm wirkenden US-Präsidenten: eher Kätzchen als Tiger, so der Kommentar der Zeitung "New York Times". Heute dagegen Schluss mit Kätzchen. Der Trump-Tiger war wieder da. Kämpferisch. Aggressiv.

Scharf attackierte er gleich mehrere von ihm sogenannte Schurkenstaaten, allen voran Nordkorea. "Die USA stehen für große Stärke und Geduld", sagte er. "Aber wenn wir gezwungen werden, uns selbst oder unsere Verbündeten zu verteidigen, werden wir keine andere Wahl haben, als Nordkorea völlig zu zerstören. Der Raketen-Mann ist auf dem Weg des Selbstmordes für sich selbst und für sein Regime."

Der Raketen-Mann - also Nordkoreas Führer Kim Jong-Un - war gar nicht erst nach New York gekommen. Das Losglück hatte seinem UN-Team Plätze in der ersten Reihe der Generalversammlung beschert, die aber waren leer, als Trump ans Rednerpult trat. Die USA seien bereit zuzuschlagen, warnte der US-Präsident. Auch wenn das hoffentlich nicht nötig sein werde, denn dafür gebe es die Vereinten Nationen ja schließlich

US-Präsident Trump spricht vor UN-Vollversammlung

tagesschau 20:00 Uhr, 19.09.2017, Markus Schmidt, ARD New York







Download der Videodatei Wir bieten dieses Video in folgenden Formaten zum Download an: Klein (h264) Mittel (h264) Mittel (WebM) Groß (h264) Groß (WebM) HD (h264) Hinweis: Falls die Videodatei beim Klicken nicht automatisch gespeichert wird, können Sie mit der rechten Maustaste klicken und "Ziel speichern unter ..." auswählen. Video einbetten Nutzungsbedingungen Embedding Tagesschau: Durch Anklicken des Punktes „Einverstanden“ erkennt der Nutzer die vorliegenden AGB an. Damit wird dem Nutzer die Möglichkeit eingeräumt, unentgeltlich und nicht-exklusiv die Nutzung des tagesschau.de Video Players zum Embedding im eigenen Angebot. Der Nutzer erkennt ausdrücklich die freie redaktionelle Verantwortung für die bereitgestellten Inhalte der Tagesschau an und wird diese daher unverändert und in voller Länge nur im Rahmen der beantragten Nutzung verwenden. Der Nutzer darf insbesondere das Logo des NDR und der Tageschau im NDR Video Player nicht verändern. Darüber hinaus bedarf die Nutzung von Logos, Marken oder sonstigen Zeichen des NDR der vorherigen Zustimmung durch den NDR.

Der Nutzer garantiert, dass das überlassene Angebot werbefrei abgespielt bzw. dargestellt wird. Sofern der Nutzer Werbung im Umfeld des Videoplayers im eigenen Online-Auftritt präsentiert, ist diese so zu gestalten, dass zwischen dem NDR Video Player und den Werbeaussagen inhaltlich weder unmittelbar noch mittelbar ein Bezug hergestellt werden kann. Insbesondere ist es nicht gestattet, das überlassene Programmangebot durch Werbung zu unterbrechen oder sonstige online-typische Werbeformen zu verwenden, etwa durch Pre-Roll- oder Post-Roll-Darstellungen, Splitscreen oder Overlay. Der Video Player wird durch den Nutzer unverschlüsselt verfügbar gemacht. Der Nutzer wird von Dritten kein Entgelt für die Nutzung des NDR Video Players erheben. Vom Nutzer eingesetzte Digital Rights Managementsysteme dürfen nicht angewendet werden. Der Nutzer ist für die Einbindung der Inhalte der Tagesschau in seinem Online-Auftritt selbst verantwortlich.

Der Nutzer wird die eventuell notwendigen Rechte von den Verwertungsgesellschaften direkt lizenzieren und stellt den NDR von einer eventuellen Inanspruchnahme durch die Verwertungsgesellschaften bezüglich der Zugänglichmachung im Rahmen des Online-Auftritts frei oder wird dem NDR eventuell entstehende Kosten erstatten

Das Recht zur Widerrufung dieser Nutzungserlaubnis liegt insbesondere dann vor, wenn der Nutzer gegen die Vorgaben dieser AGB verstößt. Unabhängig davon endet die Nutzungsbefugnis für ein Video, wenn es der NDR aus rechtlichen (insbesondere urheber-, medien- oder presserechtlichen) Gründen nicht weiter zur Verbreitung bringen kann. In diesen Fällen wird der NDR das Angebot ohne Vorankündigung offline stellen. Dem Nutzer ist die Nutzung des entsprechenden Angebotes ab diesem Zeitpunkt untersagt. Der NDR kann die vorliegenden AGB nach Vorankündigung jederzeit ändern. Sie werden Bestandteil der Nutzungsbefugnis, wenn der Nutzer den geänderten AGB zustimmt.

Einverstanden <iframe src="http://www.tagesschau.de/multimedia/video/video-329179~player_branded-true.html" frameborder="0" webkitAllowFullScreen mozallowfullscreen allowFullScreen width="800px" height="450px"></iframe> Zum einbetten einfach den HTML-Code kopieren und auf ihrer Seite einfügen.

Kritik am Atomabkommen mit dem Iran

Nur eine halbe Stunde vor dem US-Präsidenten hatte UN-Generalsekretär Antonio Guterres Nordkorea für seine Raketen- und Atomtests zwar scharf verurteilt, zugleich aber für den Weg der Diplomatie geworben. "Wenn Spannungen zunehmen, dann auch die Gefahr von Fehleinschätzungen", warnte er. "Hitzige Reden können so fatalen Missverständnissen führen. Die Lösung muss eine politische sein - diese Zeit verlangt Staatskunst."

Die Mahnung blieb ungehört. Trump attackierte nicht nur Nordkorea, sondern auch den Iran. Er wiederholte seine Kritik an einem der - so der US-Präsident - schlechtesten Abkommen für die USA überhaupt, dem Atomabkommen. "Ehrlich gesagt: Dieses Abkommen ist geradezu peinlich für die USA", sagte er. "Dazu wird noch mehr zu sagen sein - glauben Sie mir."

Die kaum verhohlene Drohung, aus dem Abkommen auszusteigen - da war sie wieder. Der Iran sei auf einem Kurs von Tod und Zerstörung. "Die iranische Regierung verbirgt eine korrupte Diktatur hinter der Verkleidung einer Demokratie", so Trump.

Hitzige Reden statt Diplomatie

Also doch mehr hitzige Reden als Diplomatie, begleitet von einem unterstützenden Nicken des israelischen Premiers Benjamin Netanyahu. Zu der mit Spannung erwarteten ersten Rede Trumps vor der Generalversammlung - rund 40 Minuten lang - saß auch der russische Außenminister im Publikum, genauso wie Trumps Tochter Ivanka.

Wie versöhnt der Mann des "America first" diesen nationalen Gedanken mit dem Miteinander der Weltgemeinschaft? Diese Frage beantwortete Trump schon fast mit einem Mantra, so oft wiederholte er seine Kernbotschaft: "Es gibt keinen Ersatz für strenge, eigenstaatliche und unabhängige Staaten. Länder, in denen Patrioten leben. Wir können nicht auf jemand anderen warten. Auf ferne Länder. Oder abgelegene Bürokratien. Das geht nicht."

Isabel Schayani, ARD New York, zum Auftritt von US-Präsident Trump vor der UN

tagesschau24 18:00 Uhr, 19.09.2017







Download der Videodatei Wir bieten dieses Video in folgenden Formaten zum Download an: Klein (h264) Mittel (h264) Mittel (WebM) Groß (h264) Groß (WebM) HD (h264) Hinweis: Falls die Videodatei beim Klicken nicht automatisch gespeichert wird, können Sie mit der rechten Maustaste klicken und "Ziel speichern unter ..." auswählen. Video einbetten Nutzungsbedingungen Embedding Tagesschau: Durch Anklicken des Punktes „Einverstanden“ erkennt der Nutzer die vorliegenden AGB an. Damit wird dem Nutzer die Möglichkeit eingeräumt, unentgeltlich und nicht-exklusiv die Nutzung des tagesschau.de Video Players zum Embedding im eigenen Angebot. Der Nutzer erkennt ausdrücklich die freie redaktionelle Verantwortung für die bereitgestellten Inhalte der Tagesschau an und wird diese daher unverändert und in voller Länge nur im Rahmen der beantragten Nutzung verwenden. Der Nutzer darf insbesondere das Logo des NDR und der Tageschau im NDR Video Player nicht verändern. Darüber hinaus bedarf die Nutzung von Logos, Marken oder sonstigen Zeichen des NDR der vorherigen Zustimmung durch den NDR.

Der Nutzer garantiert, dass das überlassene Angebot werbefrei abgespielt bzw. dargestellt wird. Sofern der Nutzer Werbung im Umfeld des Videoplayers im eigenen Online-Auftritt präsentiert, ist diese so zu gestalten, dass zwischen dem NDR Video Player und den Werbeaussagen inhaltlich weder unmittelbar noch mittelbar ein Bezug hergestellt werden kann. Insbesondere ist es nicht gestattet, das überlassene Programmangebot durch Werbung zu unterbrechen oder sonstige online-typische Werbeformen zu verwenden, etwa durch Pre-Roll- oder Post-Roll-Darstellungen, Splitscreen oder Overlay. Der Video Player wird durch den Nutzer unverschlüsselt verfügbar gemacht. Der Nutzer wird von Dritten kein Entgelt für die Nutzung des NDR Video Players erheben. Vom Nutzer eingesetzte Digital Rights Managementsysteme dürfen nicht angewendet werden. Der Nutzer ist für die Einbindung der Inhalte der Tagesschau in seinem Online-Auftritt selbst verantwortlich.

Der Nutzer wird die eventuell notwendigen Rechte von den Verwertungsgesellschaften direkt lizenzieren und stellt den NDR von einer eventuellen Inanspruchnahme durch die Verwertungsgesellschaften bezüglich der Zugänglichmachung im Rahmen des Online-Auftritts frei oder wird dem NDR eventuell entstehende Kosten erstatten

Das Recht zur Widerrufung dieser Nutzungserlaubnis liegt insbesondere dann vor, wenn der Nutzer gegen die Vorgaben dieser AGB verstößt. Unabhängig davon endet die Nutzungsbefugnis für ein Video, wenn es der NDR aus rechtlichen (insbesondere urheber-, medien- oder presserechtlichen) Gründen nicht weiter zur Verbreitung bringen kann. In diesen Fällen wird der NDR das Angebot ohne Vorankündigung offline stellen. Dem Nutzer ist die Nutzung des entsprechenden Angebotes ab diesem Zeitpunkt untersagt. Der NDR kann die vorliegenden AGB nach Vorankündigung jederzeit ändern. Sie werden Bestandteil der Nutzungsbefugnis, wenn der Nutzer den geänderten AGB zustimmt.

Einverstanden <iframe src="http://www.tagesschau.de/multimedia/video/video-329151~player_branded-true.html" frameborder="0" webkitAllowFullScreen mozallowfullscreen allowFullScreen width="800px" height="450px"></iframe> Zum einbetten einfach den HTML-Code kopieren und auf ihrer Seite einfügen.

Kein Wort zum Klimawandel

Der starke Staat als Zelle einer starken Völkergemeinschaft - nur so könne die Welt ihre Probleme lösen. "America first", natürlich, eine solche Selbstbesinnung gelte doch für jedes Land.

Eine Frontalattacke auf die Vereinten Nationen dagegen blieb aus - im Gegenteil: Ihre Reformpläne seien löblich, ihre Blauhelmeinsätze stabilisierten Länder vor allem in Afrika, verringerten so Flüchtlingsströme. Und noch ein Thema tauchte gar nicht auf: der Klimawandel. Ganz anders noch beim UN-Generalsekretär. Der hatte gesagt: "Wir wissen genug, um zu handeln, die Wissenschaft ist unanfechtbar. Ich fordere Regierungen dazu auf, den historischen Pariser Klimavertrag mit mehr Engagement den je umzusetzen."

Die Antwort des US-Präsidenten: Schweigen.

Trumps erste große UN-Rede

Kai Clement, ARD New York

19.09.2017 17:47 Uhr Download der Audiodatei Wir bieten dieses Audio in folgenden Formaten zum Download an: mp3 Ogg Vorbis Hinweis: Falls die Audiodatei beim Klicken nicht automatisch gespeichert wird, können Sie mit der rechten Maustaste klicken und "Ziel speichern unter ..." auswählen.

Über dieses Thema berichtete Deutschlandfunk am 19. September 2017 um 18:11 Uhr.