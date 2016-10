Mit dem sexistischen Video war für viele Republikaner das Maß voll - und sie gingen auf Distanz zu Donald Trump. Der keilt jetzt zurück: Endlich sei er "die Ketten", die ihm die Parteispitze angelegt habe, los. Es sieht ganz so aus, als könnte die Partei an Trump zerbrechen.

Von Rolf Büllmann, ARD-Studio Washington

Das Partei-Establishment der Republikaner hat sich von Anfang an schwer getan mit dem Außenseiter Donald Trump. Doch für viele ist nach Trumps letztem Skandal mit den sexistischen und vulgären Äußerungen aus Skepsis echte Ablehnung geworden. Und das haben sie offen mitgeteilt. Trump hat das getan, was er in solchen Situationen fast immer tut: Er hat zurückgeschlagen, zuerst im Kurznachrichtendienst Twitter, dann bei FoxNews. Endlich sei er von seinen Ketten befreit, sagte er.

Donald J. Trump @realDonaldTrump It is so nice that the shackles have been taken off me and I can now fight for America the way I want to. Twitter 11.10.2016 16:00 Uhr via

"Die Ketten sind die schwachen und uneffektiven Establishment-Leute in der Partei, Senatoren, Abgeordnete, Paul Ryan", so Trump. Der ist Sprecher des Abgeordnetenhauses und damit der ranghöchste Republikaner in Washington. Er hatte angekündigt, Trump nicht mehr verteidigen zu wollen und hatte seinen Abgeordneten mehr oder weniger deutlich gesagt, dass er auch von ihnen nicht mehr erwarte, dass sie Trump unterstützen - solange sie nur wiedergewählt werden. Seine offizielle Unterstützung für Trump hat Ryan aber nicht zurückgezogen. Was dem politischen Gegner - in diesem Fall Präsident Obama - eine Steilvorlage lieferte: "So geht es nicht, dass man immer wieder die Aussagen von jemandem kritisiert, aber dann sagt: ich bin trotzdem dafür, dass er zur mächtigsten Person der Welt gewählt wird."

Donald J. Trump @realDonaldTrump Our very weak and ineffective leader, Paul Ryan, had a bad conference call where his members went wild at his disloyalty. Twitter 11.10.2016 15:05 Uhr via

Demokraten können sich zurücklehnen

Die Demokraten wittern ihre Chance - und sie wittern die Schwäche einer in sich gespaltenen republikanischen Partei. Während bei den Demokraten alle großen Namen - Obama, Biden, Sanders, Bill Clinton, Gore - Wahlkampf machen für ihre Kandidatin, ist der Riss zwischen Trump und seiner Partei wohl nicht mehr zu überbrücken: "Beim ersten Zeichen von Problemen rücken sie ab von mir, ich würde mit den meisten von denen nicht im Schützengraben sein wollen, vor allem nicht mit Ryan", so Trump - und legt noch nach. Senator John McCain, vor acht Jahren selber Präsidentschaftskandidat der Republikaner, hat erklärt, er könne nicht für Trump stimmen. "Weil er ja noch nie zuvor gepfefferte Sprache gehört hat - ausgerechnet McCain, der das dreckigste Mundwerk im ganzen Senat hat", ätzt Trump.

Bekommen ihr Fett weg: Der führende Republikaner Paul Ryan... ... und Senator John McCain, der 2008 gegen Obama antrat.

Wahlkämpfer allein gelassen

In den amerikanischen Medien ist vom "Bürgerkrieg" in der republikanischen Partei die Rede - davon, dass es keine Möglichkeit mehr gebe, bis zur Wahl den Graben aufzufüllen, der sich aufgetan habe. Und es macht auch keine der beiden Seiten den Eindruck, das schaffen zu wollen. Für diejenigen, die vor Ort den Wahlkampf machen, ist das eine Katastrophe. Matt Borger ist Parteichef der Republikaner in Ohio, einem der wichtigsten Swingstates in den USA, also einer der wenigen Staaten, die den Ausschlag geben könnten bei der Präsidentschaftswahl. Er sagt, er habe Trump schon mehrmals davor gewarnt, Angriffe auf die eigene Partei zu fahren. Damit besänftige der Kandidat zwar seine glühendsten Anhänger, sagt Borger im Sender CNN, aber "Trump muss verstehen, dass man Wahlen nicht gewinnt, in dem man dieselben Leute dazu bringt, einen noch mehr zu mögen, sondern indem man mehr Menschen dazu bringt, einen zu mögen." Und genau das gelinge Trump gerade nicht, sagt Borger.