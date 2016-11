Auffällig ist das goldene Hochhaus in der edlen 5th Avenue in New York ohnehin, doch so groß war die Aufregung um den "Trump Tower" noch nie. Seit der Wahl des Namensgebers zum US-Präsidenten herrscht Chaos. Schaulustige, Secret Service, Shopbetreiber - alle wollen rein.

Von Kai Clement, ARD-Studio New York

725, 5th Avenue, so lautet die Adresse des goldenen Hochhauses, das nur ein paar Schritte vom Central Park entfernt steht. Donald Trump bekommt dort neuerdings viel Besuch. Den meisten davon möchte er allerdings nicht hereinlassen. "Weitergehen" - so lautet die klare Ansage der Polizei. Das aber ist leichter gesagt als getan. Schaulustige, Demonstranten, Polizei, Journalisten und - nicht zu vergessen - ganz normale New Yorker stehen sich gegenseitig im Weg.

Besucher, auf die Trump wohl gerne verzichten würde.

"Ziemlich unheimlich, ganz ehrlich"

Auf der Straße selbst ist eine lange Reihe von Absperrgittern und Betonbarrieren aufgebaut. Immer wieder werden einzelne Spuren gesperrt. Manchmal gleich die ganze Straße, dazu die Komplettsperrung einer Seitenstraße. Jose Riviera Junior aus der Bronx reibt sich verwundert die Augen. "Ziemlich unheimlich, ganz ehrlich. Seltsam. Sowas habe ich bislang nur in Geschichtsbüchern gesehen, aber noch nie in New York City", sagt er.

Bürgermeister Bill de Blasio versucht die dünnhäutigen New Yorker zu beruhigen - angesichts des erst eine Woche dauernden Verkehrschaos klingen seine Worte aber eher wie das Gegenteil: es daure ja "nur" noch ein paar Monate, dann sei Trump im Weißen Haus. Was die New Yorker Polizei an der 5th Avenue aufbietet, reicht dem Secret Service noch lange nicht. Der würde New Yorks Edel-Einkaufsstraße am liebsten immer ganz sperren - dann, wenn der künftige Präsident der USA in der Stadt ist. Im Moment also andauernd.

Probleme für Einzelhändler

Gar nicht gut sei das, sagt Ivo. Er will eigentlich in einer Woche eine Luxusboutique für Kindermoden ausgerechnet im Trump Tower eröffnen. Schlechtes Timing. Nun dürfen noch nicht einmal mehr die Lastwagen vorfahren. Seine Kollegin Eleonora ergänzt, für sie sei eigentlich das Wichtigste, jetzt schnell fertig zu werden. Am Donnerstag wollen Polizei und Secret Service beraten, wie sie den Trump Tower am besten schützen können.

In der Wahlnacht standen noch sandbeladene Lastwagen vor dem Hochhaus als Schutz vor möglichen Autobombern. Die sind inzwischen wieder verschwunden und durch Betonbarrieren ersetzt. Auch der Luftraum ist inzwischen gesperrt. Da wirkt es fast schon seltsam, dass das Foyer des Trump Towers - nach New Yorker Regeln ist es ein öffentlicher Raum - immer noch zugänglich ist. Wenn man - wie ein holländischer Tourist - erst einmal all die Gitter und Taschenkontrollen passiert hat. "Für mich als Ausländer sind diese Sicherheitsmaßnahmen verrückt. Aber wir sind eben in New York", sagt er.

Ein öffentlicher Ort: Das Foyer des Trump Towers ist für alle Menschen geöffnet.

Bürgermeister de Blasio: An Weihnachten ist ohnehin Chaos

Bürgermeister de Blasio versucht es mit Galgenhumor. Angesichts des Besucheransturms zu den bevorstehenden Feiertagen wie Thanksgiving und Weihnachten werde die Innenstadt sowieso im Chaos untergehen, sagt er. Und Trump selbst? Der hat noch im Wahlkampf Furore gemacht mit seiner Aussage: er könne vor seinem Hochhaus jemanden erschießen und würde selbst dann keine Wähler verlieren.

