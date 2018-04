Syrien-Krieg Reden statt Raketen

Der Syrien-Konflikt scheint sich zu entspannen. Doch US-Militärschläge sind weiter möglich. Russland teilte mit, dass ein Dialog mit Washington stattfinde. Gleichzeitig warnte Moskau vor alten Fehlern.

Verhandlungen im Weißen Haus, Warnungen in Russland, Unruhe in Syrien. Nach den US-Ankündigen möglicher Luftangriffe im Bürgerkriegsland bleibt die Lage angespannt.

"Gott bewahre, dass nach den Erfahrungen in Libyen und im Irak in Syrien nicht etwas Abenteuerliches passiert", mahnte der russische Außenminister Sergej Lawrow. Selbst kleinste Fehleinschätzungen in Syrien könnten neue Migrationswellen auslösen.

Gleichzeitig warnte er vor Ultimaten und Drohungen. Diese würden dem Dialog nicht helfen. "Die Militärs sind über die verbleibenden Kanäle, die noch nicht eingefroren sind, in Verbindung", sagte Lawrow. Präsident Wladimir Putin und sein US-Kollege Donald Trump hätten erst vor kurzem telefoniert.

Damaskus in Alarmbereitschaft. Beobachtern zufolge hat der Verkehr in der syrischen Hauptstadt zuletzt abgenommen.

Trump und Bolton gegen Mattis und das Militär

Im Weißen Haus ringen derweil nach Einschätzung von Beobachtern Befürworter eines Militärschlags mit den Gegnern einer solchen Eskalationspolitik. Während Trump und sein neuer Nationaler Sicherheitsberater John Bolton eher für die harte Linie sind, warnen Militärs und Verteidigungsminister James Mattis vor den Folgen. Ziel sei es, den Syrienkonflikt diplomatisch zu lösen, erklärte Mattis. Wie das Kräftemessen in der US-Administration ausgeht, ist unklar.

Doch Trumps Ankündigung eines Angriffs auf Syrien ist weiter in der Welt - trotz seines vorsichtigen Zurückruderns am Donnerstag. Entsprechend alarmiert sind die Menschen in dem Bürgerkriegsland. Aus regierungsnahen Kreisen hieß es, zahlreiche staatliche und militärische Einrichtungen in der Hauptstadt Damaskus seien in Alarmbereitschaft versetzt worden. In vielen Behörden sei die Zahl der anwesenden Mitarbeiter verringert worden. Ein dpa-Reporter meldet, in den vergangenen Tagen habe der Verkehr auf den Straßen der Hauptstadt deutlich abgenommen. Bereits in den vergangenen Tagen hatten die syrische Streitkräfte begonnen, sich von Stützpunkten zurückzuziehen.

Gegenseitige Beschuldigungen

Hintergrund der - bisher - diplomatischen Eskalation war der mutmaßliche Chemiewaffenangriff auf die Stadt Duma. Noch suchen die USA nach endgültigen Beweisen für den Chemiewaffeneinsatz der syrischen Regierung, wie Mattis erklärte.

Dagegen ist sich Russland sicher, dass der Angriff mithilfe eines ausländischen Geheimdienstes inszeniert wurde. "Wir haben unwiderlegbare Informationen, dass dies eine neuerliche Inszenierung von Geheimdiensten eines Staates war, der sich darum reißt, in der ersten Reihe der russophoben Kampagne zu stehen", sagte Außenminister Lawrow. Russland wirft vor allem den USA immer wieder vor, eine anti-russische Stimmung zu schüren.

Die Bundesregierung macht die syrische Regierung verantwortlich. "Es gibt schwere Indizien, die auch in diesem Fall in Richtung des syrischen Regimes zeigen", sagte Regierungssprecher Steffen Seibert. Er reagierte damit auf die Frage, ob die Bundesregierung die Beweise kenne, die zuvor der französische Präsident Emmanuel Macron für einen C-Waffen-Einsatz angeführt hatte.

Bei dem Angriff waren am Samstag in Duma Dutzende Menschen getötet und Hunderte weitere verletzt worden.

Rätseln um Trumps Syrien-Strategie

tagesschau 20:00 Uhr, 12.04.2018, Stefan Niemann, ARD Washington







Download der Videodatei Wir bieten dieses Video in folgenden Formaten zum Download an: Klein (h264) Mittel (h264) Groß (h264) HD (h264) Hinweis: Falls die Videodatei beim Klicken nicht automatisch gespeichert wird, können Sie mit der rechten Maustaste klicken und "Ziel speichern unter ..." auswählen. Video einbetten Nutzungsbedingungen Embedding Tagesschau: Durch Anklicken des Punktes „Einverstanden“ erkennt der Nutzer die vorliegenden AGB an. Damit wird dem Nutzer die Möglichkeit eingeräumt, unentgeltlich und nicht-exklusiv die Nutzung des tagesschau.de Video Players zum Embedding im eigenen Angebot. Der Nutzer erkennt ausdrücklich die freie redaktionelle Verantwortung für die bereitgestellten Inhalte der Tagesschau an und wird diese daher unverändert und in voller Länge nur im Rahmen der beantragten Nutzung verwenden. Der Nutzer darf insbesondere das Logo des NDR und der Tageschau im NDR Video Player nicht verändern. Darüber hinaus bedarf die Nutzung von Logos, Marken oder sonstigen Zeichen des NDR der vorherigen Zustimmung durch den NDR.

Der Nutzer garantiert, dass das überlassene Angebot werbefrei abgespielt bzw. dargestellt wird. Sofern der Nutzer Werbung im Umfeld des Videoplayers im eigenen Online-Auftritt präsentiert, ist diese so zu gestalten, dass zwischen dem NDR Video Player und den Werbeaussagen inhaltlich weder unmittelbar noch mittelbar ein Bezug hergestellt werden kann. Insbesondere ist es nicht gestattet, das überlassene Programmangebot durch Werbung zu unterbrechen oder sonstige online-typische Werbeformen zu verwenden, etwa durch Pre-Roll- oder Post-Roll-Darstellungen, Splitscreen oder Overlay. Der Video Player wird durch den Nutzer unverschlüsselt verfügbar gemacht. Der Nutzer wird von Dritten kein Entgelt für die Nutzung des NDR Video Players erheben. Vom Nutzer eingesetzte Digital Rights Managementsysteme dürfen nicht angewendet werden. Der Nutzer ist für die Einbindung der Inhalte der Tagesschau in seinem Online-Auftritt selbst verantwortlich.

Der Nutzer wird die eventuell notwendigen Rechte von den Verwertungsgesellschaften direkt lizenzieren und stellt den NDR von einer eventuellen Inanspruchnahme durch die Verwertungsgesellschaften bezüglich der Zugänglichmachung im Rahmen des Online-Auftritts frei oder wird dem NDR eventuell entstehende Kosten erstatten

Das Recht zur Widerrufung dieser Nutzungserlaubnis liegt insbesondere dann vor, wenn der Nutzer gegen die Vorgaben dieser AGB verstößt. Unabhängig davon endet die Nutzungsbefugnis für ein Video, wenn es der NDR aus rechtlichen (insbesondere urheber-, medien- oder presserechtlichen) Gründen nicht weiter zur Verbreitung bringen kann. In diesen Fällen wird der NDR das Angebot ohne Vorankündigung offline stellen. Dem Nutzer ist die Nutzung des entsprechenden Angebotes ab diesem Zeitpunkt untersagt. Der NDR kann die vorliegenden AGB nach Vorankündigung jederzeit ändern. Sie werden Bestandteil der Nutzungsbefugnis, wenn der Nutzer den geänderten AGB zustimmt.

Einverstanden <iframe src="http://www.tagesschau.de/multimedia/video/video-393971~player_branded-true.html" frameborder="0" webkitAllowFullScreen mozallowfullscreen allowFullScreen width="800px" height="450px"></iframe> Zum einbetten einfach den HTML-Code kopieren und auf ihrer Seite einfügen.

Über dieses Thema berichtete die tagesschau am 12. April 2018 um 20:00 Uhr.