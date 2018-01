Seine erste "State of the Union" - wie zu erwarten lobte Trump die Ergebnisse seiner Administration mit großen Worten. Doch er ging auch auf die Demokraten zu. Ein Überblick.

Ein Jahr nach seiner Vereidigung als 45. US-Präsident hat Donald Trump in seiner Rede zur Lage der Nation ein optimistisches Bild von der Entwicklung im Land gezeichnet. In einer rund einstündigen Rede würdigte er gewohnt selbstbewusst die Ergebnisse seines ersten Amtsjahres. Keine Regierung habe in dieser Frist mehr erreicht als die seine, so Trump. Er verwies insbesondere auf die Erfolge in der Wirtschaftspolitik. In der Zuwanderung bekräftigte er seine bestehende Linie. Außenpolitisch erneuerte er Warnungen an Nordkorea. Überraschend war sein Versuch, auf die oppositionellen Demokraten zuzugehen.

Trumps hält Rede zur Lage der Nation

tagesschau24 09:00 Uhr, 31.01.2018, Jan Phlipp Burgard, ARD Washington







Wirtschaft

Die gesamte Rede des Präsidenten war - wie bei der "State of the Union" üblich - geprägt von einem optimistischen Ton. Vor allem die gute wirtschaftliche Lage gebe Anlass zur Hoffnung, so der Präsident.

Die Löhne stiegen, die Arbeitslosigkeit sinke und in zahlreichen Staaten würden neue Werke und Fabriken eröffnet, so Trump. Seit der Präsidentschafts-Wahl seien 2,4 Millionen Arbeitsplätze in den USA entstanden. Er versprach, dass sich diese Entwicklung fortsetzen werde. "Es hat nie eine bessere Zeit gegeben, um damit zu beginnen, den 'Amerikanischen Traum' zu leben", sagte er. "Dies ist unser neuer amerikanischer Augenblick."

Konkret forderte Trump den Kongress auf, ein Infrastrukturpaket im Umfang von mindestens 1,5 Billionen Dollar zu verabschieden. "Amerikaner sind Baumeister", so der Präsident. "Wir haben das Empire State Building in nur einem Jahr gebaut. Ist es nicht eine Schande, dass es jetzt zehn Jahre dauern kann, bis man eine Genehmigung für eine einfache Straße bekommt?" Seine Regierung werde dies ändern, so der Präsident.

Der US-Präsident bekräftige seinen "Schlussstrich unter unfaire Handelsabkommen" und unterstrich, dass seine Administration von jetzt an erwarte, dass Handelsbeziehungen "fair und wechselseitig" seien.

Einwanderung

Erneut forderte Trump, illegale Einwanderung zu begrenzen. Diese bedeute eine Gefahr für die amerikanische Bevölkerung. Er forderte den Kongress auf, bessere Grenzschutzmaßnahmen zu ergreifen. Diese sollten auch Teil eines Kompromisses in der Einwanderungspolitik sein.

Im Gegenzug bot Trump an, dass in den USA lebende Menschen, die als Kinder von ihren Eltern illegal ins Land gebracht worden waren, unter bestimmten Umständen die amerikanische Staatsbürgerschaft erwerben können sollen. Er wiederholte damit einen zuletzt im Streit um die sogenannten "Dreamer" vorgelegten Vorschlag zur Einwanderungsreform. Diesen bezeichnete er als "fair" und "überparteilich".

Außenpolitik

Trump warnte davor, dass die USA rund um die Welt "Schurkenstaaten" Terrorgruppen und Rivalen wie China und Russland gegenüberstünden. Amerikas Gegner forderten "unsere Interessen, unsere Wirtschaft und unsere Werte" heraus, so Trump. Gegen sie sei "unerrreichte Stärke das sicherste Mittel unserer Verteidigung".

Insbesondere wandte er sich gegen das Regime in Nordkorea. Dessen Atomraketen können schon sehr bald das amerikanische Festland bedrohen, so der Präsident. Er versprach, "maximalen Druck" auf das Land auszuüben, um dies zu verhindern.

Außerdem forderte Trump eine Modernisierung des amerikanischen Atomwaffenarsenals. Die Welt sei "noch nicht so weit", auf Atomwaffen zu verzichten. Auch kündigte er an, dass amerikanische Hilfsgelder künftig nur noch an befreundete Staaten gehen sollen.

Präsident Trumps Rede zur Nation

Weltspiegel, 31.01.2018







Guantanamo

In einer deutlichen Abkehr der Politik seines Vorgängers Barack Obama teilte Trump mit, das Gefangenenlager Guantanamo auf Kuba werde weiter betrieben. Er habe einen entsprechenden Erlass kurz vor seinem Auftritt unterzeichnet, so der Präsident. Obama hatte das nach den Terroranschlägen des 11. September 2001 eingerichtete Lager zu schließen versucht, war damit aber an Widerstand im Kongress gescheitert. Die Republikaner im Kongress quittierten Trumps Ankündigung mit Applaus.

Gesundheit

Das den Republikanern sehr wichtige Thema der Gesundheitsvorsorge erwähnte Trump nur kurz. Er kündigte aber an, den Preis für verschreibungspflichtige Medikamente zu senken und den rasant steigenden Konsum von Opiaten im Land zu bekämpfen. Erneut betonte er, dass es ihm gelungen sei, einen zentralen Teil der Gesundheitsreform Obamacare rückgängig zu machen.

Zusammenarbeit mit dem Kongress

Trump, dessen erstes Amtsjahr von massiven Konflikten mit dem Kongress gezeichnet war, begann seine Rede demonstrativ mit einem Apell für Zusammenarbeit mit allen Mitgliedern des Kongresses. Er rief sie dazu auf, "unsere Differenzen beiseite zu legen, nach Gemeinsamkeiten zu suchen und die Einigkeit zu erzielen, die wir brauchen, um den Menschen, die uns gewählt haben, zu dienen".

Dieser überparteiliche Ton prägte jedoch nicht die ganze Rede des Präsidenten. Trump unterstrich bei seiner Ansprache auch explizit die Erfolge, die er für seine konservative Basis erreicht hatte. So lobte er die Arbeit des Senats, die es ihm ermöglicht hatte, zahlreiche konservative Richter auf wichtige Positionen zu berufen. Auch betonte er die Arbeit seiner Regierung für das Recht der Amerikaner, Waffen zu tragen und seinen Einsatz für religiöse Gruppen. Während dieses Teils der Rede blieben die oppositionellen Demokraten demonstrativ auf ihren Plätzen sitzen, während Trumps Republikaner stehend klatschten.

Über dieses Thema berichtete am 31. Januar 2018 weltspiegel extra um 02:40 Uhr und tagesschau24 um 09:00 Uhr.