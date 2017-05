Trump in Saudi-Arabien "Dies ist kein Kampf zwischen Religionen"

US-Präsident Trump ruft die islamischen Staaten in Saudi-Arabien zu einem stärkeren Kampf gegen den islamistischen Terrorismus auf. Er bietet Partnerschaften an, fordert aber zugleich mehr Engagement. Es sei ein Kampf zwischen Gut und Böse.

US-Präsident Donald Trump hat beim Treffen mit mehreren arabischen Staatschefs mehr Engagement gegen den islamistischen Terrorismus gefordert. "Unser Ziel ist eine Koalition von Nationen, die das Ziel teilen, den Extremismus auszumerzen", hieß es in Auszügen einer mit Spannung erwarteten Rede, die er beim Gipfeltreffen in Saudi-Arabien halten wird.

Das Weiße Haus verbreitete vorab Passagen der Rede. Demnach bietet Trump den islamischen Staaten eine Partnerschaft an, fordert aber zugleich von ihnen mehr Engagement. Die Staaten des Nahen Ostens könnten nicht auf die USA warten, "um den Feind zu zerschlagen". Laut den Manuskriptauszügen wird Trump darüber hinaus sagen: "Dies ist kein Kampf zwischen verschiedenen Religionen." Vielmehr handele es sich um einen "Kampf zwischen Gut und Böse". Auf der einen Seite stünden "barbarische Verbrecher, die menschliches Leben auslöschen wollen", auf der anderen die "anständigen Menschen aller Religionen, die es schützen wollen".

Trump setzt Besuch in Saudi-Arabien fort

tagesschau 13:15 Uhr, 21.05.2017, Philipp Jahn, WDR







Einladung nach Ägypten

Zuvor hatte Trump mit Katars Emir Scheich Tamim Bin Hamad Al-Thani über "wunderschöne Militärausrüstung" gesprochen. Niemand baue sie so wie die USA, sagte Trump. Er lobte auch den ägyptischen Präsidenten Abdel Fattah al-Sissi für die "fantastische Arbeit unter schwierigen Umständen" und nahm die Einladung für einen Besuch in Ägypten an. Dieser solle in Kürze erfolgen.

Bei seinem Treffen mit Bahrains König Hamad bin Issa al-Khalifa erklärte er, die USA und der Golfstaat hätten viel gemeinsam. Trotz früherer Schwierigkeiten "wird es mit dieser Regierung keine Spannungen geben". Trump hatte sich bereits gestern mit seinem Gastgeber, Saudi-Arabiens König Salman bin Abdelasis Al-Saud, getroffen.

Abkommen zum Kampf gegen Terror-Finanzierung

Darüber hinaus vereinbarten die USA und mehrere Golfstaaten in Saudi-Arabien ein Abkommen zum Kampf gegen die Finanzierung von Terrorgruppen. In einer Übereinkunft hätten sich die Staaten so dezidiert wie noch nie dazu bekannt, keine Geldflüsse an Terroristen zuzulassen, sagte Trump-Beraterin Dina Powell. Dem Golfkooperationsrat gehören die Staaten Bahrain, Kuwait, Oman, Katar, Saudi-Arabien und die Vereinigten Arabischen Emirate an.

Die neuntägige Reise ist Trumps erste im Ausland seit seinem Wahlsieg. Sie führt ihn auch nach Israel, Rom, Brüssel und Sizilien. Gestern wohnte er der Unterzeichnung umfangreicher Wirtschafts- und Rüstungsabkommen bei. Tillerson sprach von einem Gesamtvolumen von 350 Milliarden Dollar. Der saudi-arabische Außenminister Adel al-Dschubeir sagte, Trumps Besuch markiere den Beginn einer Wende in den Beziehungen zwischen den USA und der arabischen Welt.

USA setzt auf mehr Härte im Kampf gegen den IS

tagesschau 13:15 Uhr, 21.05.2017, Volkmar Kabisch, NDR







