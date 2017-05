Es werden jede Menge Freundlichkeiten ausgetauscht: Bei seinen Gesprächen in Riad überschüttet US-Präsident Trump die Führer arabischer Staaten mit Komplimenten. Rüstungsgeschäfte und wenig Worte über Menschenrechte kommen den Gesprächen zugute.

US-Präsident Donald Trump hat am zweiten Tag seines Besuchs in Saudi-Arabien Staatsführer der arabischen Welt getroffen. Die Begegnungen zeichneten sich durch großes Einverständnis und demonstrative Freundlichkeit aus.

So nahm Trump eine vom ägyptischen Präsidenten Abdel Fattah al Sisi erteilte Einladung für einen Besuch in Ägypten an. Dieser solle in Kürze erfolgen. Trump bezeichnete al Sisi als seinen "Freund". Über einen Dolmetscher sagte al Sisi, Trump habe "eine einzigartige Persönlichkeit", die es ihm erlaube, "das Unmögliche zu tun". Trump lächelte und sagte: "Ich stimme zu." Es war auch zu hören, wie Trump al Sisis Schuhe lobte.

Was schwierig war, war gestern

Das Treffen mit dem König des Golfstaats Bahrain, Hamad bin Isa al Chalifa, nannte Trump nach Angaben von mitreisenden Journalisten als "große Ehre". Es habe in der Vergangenheit einige kleine Belastungen bei den bilateralen Beziehungen gegeben, diese gehörten unter der neuen Administration der Vergangenheit an.

Trump spielte damit auf seinen Vorgänger Barack Obama an. Dessen Regierung hatte den Verkauf von 19 F-16 Kampfflugzeugen des Konzerns Lockheed an Bahrain wegen Menschenrechtsbedenken gestoppt. Diesen Beschluss hatte Trump aufgehoben.

Trump auf Staatsbesuch in Saudi-Arabien

Auch Katar will kaufen

Um Waffengeschäfte ging es auch bei einem Gespräch mit dem Emir von Katar, Scheich Tamim bin Hamad al Thani. "Eine der Sachen, über die wir diskutieren werden, ist der Kauf von jeder Menge schöner militärischer Ausrüstung, weil das niemand macht wie die Vereinigten Staaten", sagte Trump zu Beginn des Gesprächs nach Angaben von mitreisenden Journalisten. Für die USA bedeute das "Jobs", für die Region "großartige Sicherheit".

Die USA und Saudi-Arabien hatten bereits am ersten Tag von Trumps Besuch in Riad ein Waffengeschäft in Höhe von rund 110 Milliarden Dollar (knapp 100 Milliarden Euro) abgeschlossen. Über einen Zeitraum von zehn Jahren soll Saudi-Arabien sogar Waffen im Wert von etwa 350 Milliarden Dollar aus den USA kaufen.

Viele Begegnungen an einem Tag

Im Laufe des Tages wird Trump er an einem Treffen des Golfkooperationsrates und an einem US-islamischen Gipfel mit Dutzenden Staatschefs teilnehmen. Hier wird Trump eine mit Spannung erwartete Grundsatzrede zum Islam halten.

Und was machte Melania Trump? Sie besuchte eine amerikanische Schule in Riad.