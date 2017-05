Trump in Saudi-Arabien Säbelrasseln einmal anders

Bilanz nach Tag eins von Trumps erster Auslandsreise als US-Präsident: Empfang beim saudischen König, Abendessen im Palast und eine Menge abgeschlossener Deals. Doch auch ins ferne Saudi-Arabien reisen Trumps innenpolitische Probleme mit.

Von Sabrina Fritz, ARD Studio Washington, zzt. Saudi-Arabien

Donald Trump und seine Minister nahmen an einer arabischen Empfangszeremonie teil. Der Präsident wiegte sich im Takt zwischen Saudis im weißen Kaftan und rot-weißem Kopftuch. Dass er gleich am ersten Tag ausgelassen tanzen würde, hätten wohl nur wenige erwartet. Aber der US-Präsident fühlt sich bei seinem ersten Auslandseinsatz sichtlich wohl: Er bekam vom saudischen König eine Goldmedaille verliehen. Diese höchste Auszeichnung des Landes erhielten auch schon der russische Präsident Wladimir Putin und Vorgänger Barack Obama.

Trump auf Staatsbesuch in Saudi-Arabien

"Es war ein sehr produktiver Tag"

Doch was den Präsidenten noch mehr gefreut haben dürfte: Er hat den Saudis ein gigantisches Sicherheitspaket verkauft. 350 Milliarden Dollar werden diese in den nächsten zehn Jahren dafür ausgeben, allein mehr als 100 Milliarden für Waffen. Trumps Außenminister Rex Tillerson nennt weitere Einzelheiten: Sicherung der Grenzen, Modernisierung der Luftwaffen, bessere Internetsicherheit und Kommunikation. Und das alles made ich USA.

Kein Wunder, dass Tillerson am Ende des ersten Besuchstages sagt: "Es war ein sehr produktiver Tag, ein historischer Tag in dieser Beziehung".

Donald Trump hat den Tag ebenfalls gelobt, allerdings nur schriftlich. Es habe den Eindruck, als ob er nicht so viel in der Öffentlichkeit sagen will oder soll. Es sei ein unglaublicher Tag gewesen, schrieb er.

Waffendeal zwischen USA und Saudi-Arabien Die USA und Saudi-Arabien haben sich auf ein gigantisches Waffengeschäft geeinigt. Zunächst soll das einen Umfang von 110 Milliarden Dollar (100 Milliarden Euro) haben. Im Laufe von zehn Jahren will Riad dann Waffen im Gesamtwert von etwa 350 Milliarden Euro aus den USA kaufen.



Saudi-Arabien will mit Hilfe der Verteidigungsausrüstung auf lange Sicht für die Sicherheit des Landes sorgen.

Größter US-Investor: Exxon Mobile

Er, der Gold und Pomp liebt, muss in der Tat vom Empfang der Saudis überwältigt gewesen sein: Empfang beim König, Pferdeeskorte und am Abend ein Essen im Murabba Palast, gegen den sein Golf Resort dann doch eher wie ein Reihenhaus aussieht.

Was machen die Frauen an seine Seite? First Lady Melania sorgte für Schlagzeilen, weil sie sich ohne Kopfbedeckung in Riad zeigte. Und Tochter Ivanka wird sich heute mit prominenten Frauen des Landes treffen. Ihr Mann Jared Kushner gilt als Mastermind hinter der Reise, er soll auch den Milliarden-Waffendeal verhandelt haben. Was vielleicht dabei hilfreich war: Der größte amerikanische Investor in Saudi Arabien ist der Ölkonzern Exxon. Diesen hat der heutige Außenminister Tillerson geleitet, bevor er ins Weiße Haus wechselte.

Die Innenpolitik reist mit

Nachdem der erste Tag in Saudi-Arabien vom Geschäft dominiert war, geht es heute um Terror und den Islam. Präsident Trump will 50 arabische Herrscher überzeugen, nur die friedliche Seite ihrer Religion zu unterstützen.

Ehrungen, Tanz, Milliardengeschäfte - fast wäre Trump der Innenpolitik entkommen. Dann stellte ein Reporter dem US-Außenminister diese Frage: Ob er denn wisse, wer die Person in Trumps Umfeld sei, die besonders enge Kontakte zu Russland haben soll? Wisse er nicht, sagte Tillerson und verschwand.

Am Abend fegte dann noch ein Sturm durch die Stadt. Das Wetter scheint der einzige Teil der Reise zu sein, den die Trump Planer bislang nicht im Griff hatten.