Zu den Vorwürfen gegen den Republikaner Moore wegen sexueller Belästigung schweigt US-Präsident Trump. Doch als Vorwürfe gegen den Demokraten Al Franken laut wurden, griff Trump sofort zum Handy. Warum reagiert er so verschieden?

Von Gabi Biesinger, ARD-Studio Washington

Al Franken war seit den 1970er-Jahren in den USA ein beliebter Radiomoderator, Autor und Comedian. Er arbeitete unter anderem für die Kult-Show "Saturday Night Live". 2008 zog er dann für die Demokraten als Senator für Minnesota in den US-Senat ein. In dieser Woche holte Franken seine Vergangenheit ein.

Vorwürfe der Radiomoderatorin

Die Radiomoderatorin Leeann Tweeden veröffentlichte ein Foto, das zeigt, wie Franken sie 2006 auf einer Tournee vor US-Soldaten in Afghanistan an den Brüsten begrabscht, während sie in Militärkluft in einem Militärflugzeug schläft. Außerdem wirft sie Franken vor, sie damals ohne ihr Einverständnis geküsst zu haben. Das Ganze sei herabsetzend und demütigend so Tweeden. Wie habe man so etwas lustig finden können?

Al Franken bat Tweeden um Entschuldigung. Er fühle sich von sich selbst abgestoßen, das sei nicht lustig gewesen, sondern völlig unangemessen. Tweeden akzeptierte die Entschuldigung. Sie fühle sich ehrlich an. Franken droht trotzdem eine Untersuchung der Ethikkommission des Senats, die ihn im schlimmsten Fall das Amt kosten könnte.

Moderatorin Leeann Tweeden erhob die Vorwürfe ... ... gegen US-Senator Al Franken, der sich bei ihr entschuldigte.

Trump geißelt Franken

US-Präsident Donald Trump geißelte Franken umgehend via Twitter. Er schrieb: "Das Al-Frankenstein-Foto ist wirklich schlimm, sagt mehr als tausend Worte. Wo gehen seine Hände auf den Fotos 2, 3, 4, 5 & 6 hin, während sie schläft?"

Dass Trump hier sofort zum Handy griff, ist insofern erstaunlich, als er in einem Fall von Vorwürfen sexueller Belästigung in seiner eigenen Partei seit mehr als einer Woche schweigt. Dem ultra-konservativen Richter Roy Moore, Kandidat der Republikaner für den Senatorenposten in Alabama, werfen mittlerweile fünf Frauen vor, sie Ende der 1970er-Jahre sexuell belästigt zu haben. Eins der Opfer soll damals erst 14 gewesen sein.

Donald J. Trump @realDonaldTrump The Al Frankenstien picture is really bad, speaks a thousand words. Where do his hands go in pictures 2, 3, 4, 5 & 6 while she sleeps? ..... Twitter 17.11.2017 04:06 Uhr via

Trump schweigt im Fall Moore

Roy Moore weist die Vorwürfe zurück.

Moore streitet die Vorwürfe ab und weigert sich standhaft, seine Kandidatur aufzugeben, obwohl selbst die republikanische Parteiführung in Washington darauf drängt. Nur der US-Präsident schweigt in diesem Fall und lässt Journalistenfragen nach Moores Rückzug immer wieder abblitzen. Lediglich Trumps Pressesprecherin Sarah Sanders erklärte: "Der Präsident findet diese Vorwürfe sehr beunruhigend, man sollte sie ernst nehmen. Er meint, die Menschen in Alabama sollten entscheiden, wer ihr nächster Senator wird."

Inzwischen führt Moores demokratischer Gegenkandidat Doug Jones tatsächlich mit acht Prozentpunkten Vorsprung in den Umfragen. Würde Jones bei den Wahlen im Dezember gewinnen, würde die ohnehin hauchdünne Mehrheit der Republikaner im Senat weiter schmelzen. Sollte sich Moore allerdings doch durchsetzen, könnten ihm anschließend die anderen Senatsmitglieder per Abstimmung den Sitz verweigern. Und einige sind dazu offenbar fest entschlossen.

Für Trump dürfte die Alabama-Wahl also in jedem Fall zum Problem werden. Und auf keinen Fall will er Moores konservative Wählerklientel verprellen, die er für seine eigene Wiederwahl als Präsident 2020 braucht. Diese Wähler hatten ja auch schon bei den Präsidentschaftswahlen im vergangenen Jahr darüber hinweggesehen, dass Trump damit geprahlt hatte, Frauen einfach anzugrabschen, und dass es auch gegen ihn selbst Vorwürfe wegen sexueller Belästigung gibt. Einige Klagen sind in dieser Sache anhängig. Trump selbst hatte den Frauen vorgeworfen zu lügen, um seinem Wahlkampf zu schaden.