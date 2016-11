Trotz Wahlversprechen plant Donald Trump offenbar keine Strafverfolgung von Hillary Clinton. Auch von einigen weiteren Ankündigungen musste der designierte Präsident bereits abrücken. Ein Abgleich seiner Pläne - vor und nach der Wahl.

Von Martin Ganslmeier, ARD-Studio Washington

In den amerikanischen Medien wurde das Sofortprogramm des künftigen Präsidenten Donald Trump ohne große Überraschung aufgenommen. Trumps Kritik an Freihandelsabkommen und Obamas Energiewende sowie sein Versprechen, härter gegen die illegale Beschäftigung von Ausländern vorzugehen, hatte er im Wahlkampf immer wieder angekündigt.

Trump stellt 100-Tage-Plan vor

tagesschau 20:00 Uhr, 22.11.2016, Stefan Niemann, ARD Washington







Download der Videodatei Wir bieten dieses Video in folgenden Formaten zum Download an: Klein (h264) Mittel (h264) Mittel (WebM) Groß (h264) Groß (WebM) HD (h264) Hinweis: Falls die Videodatei beim Klicken nicht automatisch gespeichert wird, können Sie mit der rechten Maustaste klicken und "Ziel speichern unter ..." auswählen. Video einbetten Nutzungsbedingungen Embedding Tagesschau: Durch Anklicken des Punktes „Einverstanden“ erkennt der Nutzer die vorliegenden AGB an. Damit wird dem Nutzer die Möglichkeit eingeräumt, unentgeltlich und nicht-exklusiv die Nutzung des tagesschau.de Video Players zum Embedding im eigenen Angebot. Der Nutzer erkennt ausdrücklich die freie redaktionelle Verantwortung für die bereitgestellten Inhalte der Tagesschau an und wird diese daher unverändert und in voller Länge nur im Rahmen der beantragten Nutzung verwenden. Der Nutzer darf insbesondere das Logo des NDR und der Tageschau im NDR Video Player nicht verändern. Darüber hinaus bedarf die Nutzung von Logos, Marken oder sonstigen Zeichen des NDR der vorherigen Zustimmung durch den NDR.

Der Nutzer garantiert, dass das überlassene Angebot werbefrei abgespielt bzw. dargestellt wird. Sofern der Nutzer Werbung im Umfeld des Videoplayers im eigenen Online-Auftritt präsentiert, ist diese so zu gestalten, dass zwischen dem NDR Video Player und den Werbeaussagen inhaltlich weder unmittelbar noch mittelbar ein Bezug hergestellt werden kann. Insbesondere ist es nicht gestattet, das überlassene Programmangebot durch Werbung zu unterbrechen oder sonstige online-typische Werbeformen zu verwenden, etwa durch Pre-Roll- oder Post-Roll-Darstellungen, Splitscreen oder Overlay. Der Video Player wird durch den Nutzer unverschlüsselt verfügbar gemacht. Der Nutzer wird von Dritten kein Entgelt für die Nutzung des NDR Video Players erheben. Vom Nutzer eingesetzte Digital Rights Managementsysteme dürfen nicht angewendet werden. Der Nutzer ist für die Einbindung der Inhalte der Tagesschau in seinem Online-Auftritt selbst verantwortlich.

Der Nutzer wird die eventuell notwendigen Rechte von den Verwertungsgesellschaften direkt lizenzieren und stellt den NDR von einer eventuellen Inanspruchnahme durch die Verwertungsgesellschaften bezüglich der Zugänglichmachung im Rahmen des Online-Auftritts frei oder wird dem NDR eventuell entstehende Kosten erstatten

Das Recht zur Widerrufung dieser Nutzungserlaubnis liegt insbesondere dann vor, wenn der Nutzer gegen die Vorgaben dieser AGB verstößt. Unabhängig davon endet die Nutzungsbefugnis für ein Video, wenn es der NDR aus rechtlichen (insbesondere urheber-, medien- oder presserechtlichen) Gründen nicht weiter zur Verbreitung bringen kann. In diesen Fällen wird der NDR das Angebot ohne Vorankündigung offline stellen. Dem Nutzer ist die Nutzung des entsprechenden Angebotes ab diesem Zeitpunkt untersagt. Der NDR kann die vorliegenden AGB nach Vorankündigung jederzeit ändern. Sie werden Bestandteil der Nutzungsbefugnis, wenn der Nutzer den geänderten AGB zustimmt.

Einverstanden <iframe src="http://www.tagesschau.de/multimedia/video/video-233585~player_branded-true.html" frameborder="0" webkitAllowFullScreen mozallowfullscreen allowFullScreen width="800px" height="450px"></iframe> Zum einbetten einfach den HTML-Code kopieren und auf ihrer Seite einfügen.

Keine Klage gegen Clinton?

Für größere Aufmerksamkeit sorgte, was Trump nicht erwähnte und wovon er abzurücken scheint: So will Trump trotz seiner Ankündigung, Hillary Clinton ins Gefängnis zu bringen, keine weiteren Ermittlungen mehr gegen sie einleiten, sagte seine Chefberaterin Kellyanne Conway im Sender MSNBC. "Hillary Clinton muss sich immer noch der Tatsache stellen, dass die Mehrheit der Amerikaner sie für unehrlich hält. Wenn Donald Trump ihr aber helfen kann, zu heilen, dann ist das eine gute Sache", sagte Conway. Den harten Kern von Trumps Anhängern könnte dies enttäuschen. Monatelang hatten sie in Sprechchören gefordert: "Sperrt sie ein!"

Ebenso ist Trump von seinem Versprechen abgerückt, die Krankenversicherung Obamacare schnellstmöglich abzuschaffen. Bereits in seinem ersten Interview nach der Wahl hatte er gesagt, bestimmte Teile erhalten, andere reformieren zu wollen.

Bilaterale Handelsabkommen statt Mauer

Auch den Bau einer großen Mauer nach Mexiko und die versprochenen Abschiebungen illegal ins Land gekommener Einwanderer erwähnt Trump in seinem 100-Tage-Programm nicht. Stattdessen will er als erstes aus dem Transpazifischen Freihandelsabkommen (TPP) mit elf anderen Pazifik-Ländern aussteigen. "In der Handelspolitik werde ich eine Absichtserklärung erstellen, dass wir uns von der Transpazifischen Partnerschaft zurückziehen", sagte er. Das von der Obama-Regierung als strategisches Gegengewicht zu Chinas wachsender Dominanz ausgehandelte TPP bezeichnete Trump als "potenzielle Katastrophe" für Amerika. Trump will dagegen bilaterale Handelsabkommen mit einzelnen Ländern abschließen. Das Ziel: Industrie-Jobs in die USA zurückzuholen.

Ebenso schnell will Trump Obamas Ausstieg aus der Kohle und die Energiewende hin zu alternativen Energien stoppen. "Ich werde arbeitsplatzvernichtende Vorschriften abschaffen, die Amerikas Energieproduktion behindern: vor allem beim Fracking und der sauberen Kohle", so Trump. Dies schaffe viele Millionen hochbezahlter Jobs. Im Klartext: deutlich mehr Öl- und Gas-Fracking und eine Renaissance der klimafeindlichen Kohle. Ob dies tatsächlich Millionen hochbezahlter Jobs schaffen wird, bezweifeln Wirtschaftsexperten. Auf jeden Fall stiegen die Aktienkurse von Kohle-, Erdgas- und Öl-Firmen deutlich an.

Trump kündigte außerdem an, die illegale Beschäftigung von Ausländern und den Visa-Missbrauch bekämpfen zu lassen, um amerikanische Arbeiter zu schützen. Und Mitarbeiter seiner Regierung müssen sich verpflichten, auch nach ihrem Ausscheiden fünf Jahre lang nicht als Lobbyist zu arbeiten und ihr Leben lang keine Lobby-Tätigkeiten für ausländische Regierungen zu übernehmen.

Kritische Nachfragen unerwünscht

Heftige Kritik äußerten die US-Medien an der Art und Weise, wie Trump seine Vorhaben per Videobotschaft oder Twitter verkündet. Seit Monaten hat Trump keine Pressekonferenz mehr gegeben, bei der Journalisten auch kritische Nachfragen stellen können. Ein Hintergrundgespräch zwischen Trump und bekannten Fernsehjournalisten sei sehr unbefriedigend verlaufen, wird berichtet. Man habe den Eindruck gewonnen, Trump verstehe die Aufgabe einer freien und kritischen Presse nicht.

Trumps 100-Tage-Plan

R.Büllmann, ARD Washington

22.11.2016 16:51 Uhr Download der Audiodatei Wir bieten dieses Audio in folgenden Formaten zum Download an: mp3 Ogg Vorbis Hinweis: Falls die Audiodatei beim Klicken nicht automatisch gespeichert wird, können Sie mit der rechten Maustaste klicken und "Ziel speichern unter ..." auswählen.