Der künftige US-Präsident Trump hat seine ersten wichtigen personellen Entscheidungen gefällt: Stabschef im Weißen Haus wird der republikanische Parteivorsitzende Priebus. Wahlkampfmanager Bannon bleibt nur der Posten des "Chefstrategen".

Der designierte US-Präsident Donald Trump hat sich für den republikanischen Parteivorsitzenden Reince Priebus als Stabschef im Weißen Haus entschieden. Das wurde am Abend offiziell bekanntgegeben.

Statt Stabschef nur "Chefstratege": Steve Bannon

Für den Posten war auch Trumps Wahlkampfleiter Steve Bannon im Gespräch gewesen - ehemaliger Chef der radikalkonservativen Webseite Breitbart News. Im Vergleich zu Bannon gilt Priebus als deutlich moderater. Er könnte für den künftigen Präsidenten Brücken bauen zu führenden Republikanern im Kongress, beispielsweise zu Paul Ryan, dem Vorsitzenden des Abgeordnetenhauses.

Bannon soll stattdessen nun zum "Chefstrategen" und "Berater" ernannt werden.

"Wir schaffen sie außer Landes, oder wir sperren sie ein"

Zuvor hatte Trump in seinem ersten TV-Interview sei der Wahl eine zügige Abschiebung von bis zu drei Millionen illegalen Einwanderern angekündigt. Ausgewiesen werden sollten "Kriminelle, Bandenmitglieder, Drogendealer", sagte Trump laut den vorab veröffentlichten Auszügen des Sender CBS. "Wir schaffen sie außer Landes, oder wir sperren sie ein", so Trump.

Schätzungen zufolge leben in den USA elf Millionen Menschen ohne Papiere. Sobald sich die Lage an den Grenzen "normalisiert" habe, werde eine Entscheidung getroffen, was mit den übrigen Einwanderern ohne gültige Dokumente geschehe, sagte Trump. Er sprach in diesem Zusammenhang von "wunderbaren Menschen".

Im Großen und Ganzen will Trump offenbar auch an seinem umstrittenen Mauerbau an der Grenze zu Mexiko festhalten. Auf die Frage, ob er wirklich eine Mauer bauen wolle, antwortete Trump mit "Ja". Allerdings fügte der Immobilienmilliardär etwas kryptisch hinzu: In einigen Gebieten sei eher "eine Mauer" angebracht, an anderen Stellen könne es "etwas Einzäunung" geben. Schon jetzt steht an der Grenze zwischen den USA und Mexiko ein rund 1100 Kilometer langer Zaun.

Trump will drei Millionen Migranten ausweisen

13.11.2016







