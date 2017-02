Die ersten vier Wochen Trump-Präsidentschaft sind fast vorbei, Zeit für eine Mini-Bilanz: Auf einer Pressekonferenz verteidigte der US-Präsident seine Entscheidungen - und schob Probleme der Vorgängerregierung zu. Heftig attackierte er erneut die Medien.

Knapp vier Wochen nach seinem Amtsantritt hat sich US-Präsident Donald Trump in einer Pressekonferenz den Medien gestellt und seine Politik gegen Kritik verteidigt. "Diese Regierung läuft wie eine gut abgestimmte Maschine", sagte er im Weißen Haus in Washington.

Er habe von seinem Vorgänger Barack Obama ein Chaos übernommen, das er nun beseitigen müsse. "Ich habe ein Chaos geerbt. Zuhause und im Ausland", so Trump. "Arbeitsplätze verlassen in Strömen unser Land, der Nahe Osten ist ein Desaster." Auch die Lage in Nordkorea führte Trump als Beispiel dafür an, welch schwierige Situation auf ihn zugekommen sei.

Die Krisen in Nordkorea und Nahost sind lange anhaltende internationale Konflikte, die bereits mehrere US-Präsidenten vor ihm beschäftigt hatten. Die Situation auf dem Arbeitsmarkt in den USA ist so positiv, dass die Notenbank Federal Reserve unlängst die Leitzinsen anhob, um eine Überhitzung der Konjunktur zu verhindern.

Neues Dekret kommt

Trump kündigte zudem an, das von Gerichten gekippte umstrittene Einreiseverbot kommende Woche durch ein neues Dekret zu ersetzen. Details ließ er offen. Es gehe um eine neues und umfassendes Dekret, "um unsere Menschen zu schützen". Trump hatte Ende Januar unter Hinweis auf die Gefahr terroristischer Anschläge einen 90-tägigen Einreisestopp für Menschen aus sieben mehrheitlich islamisch geprägten Ländern sowie für alle Flüchtlinge verfügt. Dies sorgte weltweit für Kritik. Ein Berufungsgericht lehnte in der vergangenen Woche den Antrag der US-Regierung ab, das Dekret wieder in Kraft zu setzen.

Attacken gegen die Medien

Erneut griff Trump die Presse scharf an. Die Medien seien sehr unehrlich, sie arbeiteten nicht im Interesse des amerikanischen Volkes. Die Journalisten verstünden nicht, was die Menschen im Land bewege, sagte er. Sie würden bewusst nicht darüber schreiben, was seine Regierung in den ersten vier Wochen für Erfolge erzielt habe.

Nach dem Rücktritt des Nationalen Sicherheitsberaters Michael Flynn und dem Rückzug des designierten Arbeitsministers Andrew Puzder hatte die Kritik an dem Regierungsstil erneut deutlich zugenommen. Neuer Arbeitsminister soll nach Trumps Angaben nun Alexander Acosta werden. Der frühere Bundesanwalt, gegenwärtig an der Universität von Florida tätig, ist ein erfahrener Arbeitsrechtler. Er wäre der erste Latino in Trumps Kabinett.