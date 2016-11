Absagen von Wunschkandidaten und interne Streitigkeiten über Posten - im Trump-Lager berichten Beobachter vor der Regierungsübernahme von Machtkämpfen. Das Stühlerücken könnte auch die Machtübergabe im Weißen Haus behindern.

Interne Querelen und schwierige Personaldebatten im Lager des künftigen US-Präsidenten Donald Trump überschatten offenbar die Vorbereitungen auf den Regierungswechsel. Verschiedene Gruppen in Trumps Übergangsteam "kämpfen um die Macht", berichtet die Nachrichtenagentur AP unter Berufung auf Insider.

Establishment vs. Quereinsteiger

Ein Streitpunkt hinter den Kulissen sind demnach die Besetzung wichtiger Kabinettsposten in der neuen Regierung. Noch vor seinem Amtsantritt Ende Januar hatte Trump mit seinen ersten Personalentscheidungen zwei Machtzentren im Weißen Haus zementiert: Er berief den republikanischen Parteichef und etablierten Politiker Reince Priebus zu seinem künftigen Stabschef und den erzkonservativen Medienmogul und Quereinsteiger Stephen Bannon zu seinem Chefstrategen. Beide nannte Trump indes "gleichwertige Partner." Als Außenminister wird New Yorks Ex-Bürgermeister Rudy Giuliani gehandelt.

Außerdem ist sein Schwiegersohn Jared Kushner an den Vorbereitungen auf die Übernahme der Regierungsgeschäfte beteiligt, was Beobachtern zufolge für mehr Unklarheit über die Zuständigkeiten sorgt. "Diese Organisation kann derzeit so nicht funktionieren", sagte die Gewährsperson der AP.

Eine Woche nach der Wahl

Wunschkandidaten sagen ab

Zudem regte sich selbst aus den Reihen der Republikaner harsche Kritik an der Arbeitsweise des Übergangsteams. Der ehemalige nationale Sicherheitsberater Eliot Cohen bezeichnete Trumps Mitarbeiter über Twitter als "böse und arrogant". Der frühere Abgeordnete Mike Rogers, ein angesehener republikanischer Berater in Fragen der nationalen Sicherheit, kündigte indes seinen Rückzug aus dem Übergangsteam an. Auch der einzige Schwarze in Trumps Wunschkabinett, Ben Carson, lehnte einen Posten ab. Carson, ein früherer Neurochirurg und Konkurrent Trumps bei den Vorwahlen der Republikaner, war als Gesundheitsminister gehandelt worden.

Kommt Machtübergabe ins Stocken?

Vizepräsident Pence schweigt weitgehend zu Personalfragen. Er leitet das Übergangsteam seitdem New Jerseys Gouverneur Chris Christie vergangene Woche von Trump von dieser Aufgabe entbunden wurde. Beobachter befürchten, das Stühlerücken könne die Koordination der Machtübergabe mit dem Weißen Haus ins Stocken bringen.

Pence hat bislang nicht die Absichtserklärung unterzeichnet, die die Kommunikation zwischen Trumps Team und der Regierung des scheidenden Präsidenten Barack Obama überhaupt erst ermöglicht. Christie hatte das Dokument noch unterschrieben. Regierungssprecherin Brandi Hoffine sagte am Abend, das Weiße Haus warte auf weitere Dokumente, ehe die Weitergabe von Informationen an das Übergangsteam beginnen könne.

Sandra Ratzow, ARD Washington, zur Wahl Trumps und den möglichen Folgen eine Woche nach der Wahl

