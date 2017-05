Trump beim Papst Eine "große Ehre"

"Er wird sagen, was er denkt, und ich werde sagen, was ich denke", sagte Papst Franziskus vor dem Treffen mit US-Präsident Trump: Jetzt trafen die beiden mit ihren völlig unterschiedlichen Anschauungen im Vatikan aufeinander. Die Töne: versöhnlich.

Handschlag vom Pontifex: Papst Franziskus hat US-Präsident Donald Trump zu einer Privataudienz im Vatikan empfangen. Der Besuch sei ihm eine "große Ehre", sagte Trump. Die Audienz dauerte dreißig Minuten und war die erste Begegnung zwischen dem Katholikenoberhaupt und dem Republikaner.

Ganz in schwarz

Trump wurde bei der Ankunft begleitet von seiner Frau Melania und Tochter Ivanka, die beide schwarze Kleider und schwarze Schleier trugen. Begrüßt wurden sie vom deutschen Präfekten des Päpstlichen Hauses, Georg Gänswein.

Ivanka und Melania Trump ganz in schwarz: Es entpricht dem Protokoll bei Privataudienzen, in Schwarz zu kommen, ein Schleier ist aber nicht vorgeschrieben.

Kurz vor dem Besuch von Trump hatte sich Franziskus offen gezeigt und gesagt, dass er auf einen aufrichtigen Austausch mit dem US-Präsidenten hoffe. Trump äußerte sich ähnlich. Er und der Papst gelten als sehr unterschiedliche Persönlichkeiten. Auch ihre politischen Positionen liegen weit auseinander, vor allem bei den Themen Migration und Umweltschutz.

Kritik im Wahlkampf

Der Papst hatte Trump im Wahlkampf für sein Vorhaben kritisiert, eine Mauer an der Grenze zu Mexiko zu bauen. Trump nannte diese Äußerungen schändlich und sagte, Franziskus sei von Mexikos Regierung irregeleitet worden.

Trump ist nicht für eine überzeugte Religiosität bekannt. Andere Präsidenten zeigten ihren Glauben oft leidenschaftlich, bei Trump fehlt das. Er ist Presbyterianer, das ist der größte Zweig der reformierten Kirchen. Er bezeichnet sich als Protestant. Mit dem christlichen Gedanken der Vergebung kann Trump nach eigenem Bekunden nichts anfangen.

Franziskus: Offen für Gespräche

Und vor Kurzem hat Franziskus klar gemacht, dass er zwar immer offen für Gespräche sei, bei diesen aber gerne auch seine Meinung sage. "Ich fälle niemals ein Urteil über jemanden, ohne ihn anzuhören. Ich glaube, dass ich das nicht darf", so Franziskus im Mai. Und mit Blick auf ein Zusammentreffen mit Trump sagte das Kirchenoberhaupt: "Im gegenseitigen Gespräch werden die Dinge zutage kommen: Ich werde sagen, was ich denke und er wird sagen, was er denkt. Aber ich wollte mir niemals ein Urteil bilden, ohne die Person zu hören."

Sabrina Fritz, SWR, zu Trumps Besuch beim Papst

Hohe Sicherheitsvorkehrungen

Der Besuch in Rom war zugleich Trumps erster Aufenthalt in Europa als Präsident. Überall in der Stadt waren die Sicherheitsvorkehrungen extrem hoch. Am Petersplatz sammelten sich zahlreiche Touristen, die auf Einlass der üblichen Generalaudienz am Mittwoch warteten. Im Anschluss an die Audienz will der Präsident sich zu Gesprächen mit Italiens Staatspräsident Sergio Mattarella und Regierungschef Paolo Gentiloni treffen.

Trump bei Papst Franziskus

N. Nützel, BR

Über dieses Thema berichteten am 24. Mai 2017 die tagesschau um 04:58 Uhr und inforadio um 07:11 Uhr.