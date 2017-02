Trump zu Netanyahu "Halten Sie sich eine Weile zurück"

Israel solle sich beim Siedlungsbau doch künftig "etwas zurückhalten" - so der Appell des US-Präsidenten Trump an Israels Regierungschef Netanyahu. Gleichzeitig sicherte er Netanyahu die tiefe Verbundenheit seines Landes zu.

US-Präsident Donald Trump hat den israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanyahu gebeten, sich beim Siedlungsbau in palästinensischen Gebieten "etwas zurückzuhalten". "Halten Sie sich für eine kleine Weile zurück", sagte Trump zu Netanyahu in einer gemeinsamen Pressekonferenz in Washington.

In der Frage einer Zwei-Staatenlösung sagte Trump, er sei mit der Lösung glücklich, die Israel und die Palästinenser glücklich mache. Damit rückte der US-Präsident von der bisherigen US-Politik ab, ausschließlich auf eine Zwei-Staaten-Lösung im israelisch-palästinensischen Konflikt zu setzen. Trump erklärte, dass sich die USA für einen Frieden zwischen Israel und den Palästinensern ohne Vorbedingungen einsetzen. "Es sind die Parteien selber, die einen Vertrag verhandeln müssen", sagte Trump. "Beide Seiten werden Kompromisse machen müssen."

Trump: Beide Länder untrennbar verbunden

Trump empfing Netanyahu zu dessen erstem Besuch im Weißen Haus seit Amtsantritt des US-Präsidenten. Trump sicherte Israels Premier die tiefe Verbundenheit der USA zu. Netanyahus Besuch sei ein Zeichen für die untrennbare Verbindung zwischen beiden Ländern, sagte Trump. Kein anderer Staat habe durchgemacht, was Israel erlebt habe, erklärte er.

Netanyahu sagte, Israel habe keinen besseren Verbündeten als die USA, und das gelte auch andersherum. Er begrüßte, dass die USA ihre Macht und ihre moralische Position zugunsten Israels geltend machen würden. Trump sagte, die internationale Gemeinschaft und die UN hätten Israel oft sehr unfair behandelt.