Trumps Einreiseverbot Gestrandete dürfen doch einreisen

Ein Gericht in New York hat die Ausweisung von Ausländern aus den USA untersagt, die nach dem von US-Präsident Trump verfügten Einreiseverbot an US-Flughäfen festgehalten wurden. Voraussetzung ist eine gültige Einreiseerlaubnis.

Ein Gericht in New York hat verfügt, dass die seit Freitag an Flughäfen in den USA eingetroffenen Reisenden aus muslimischen Ländern vorerst nicht in ihre Heimat zurückgeschickt werden dürfen - sie also nun doch in die Vereinigten Staaten einreisen dürfen. Eine Bundesrichterin aus New York entschied, dass die Einreise mit einem gültigen Visum erlaubt ist - auch wenn ein Dekret des US-Präsidenten Donald Trump das Gegenteil vorsieht.

Trump hatte vorläufige Einreiseverbote für Bürger aus dem Irak, Syrien, Iran, Sudan, Libyen, Somalia und Jemen verhängt. Dies sollte auch für jene gelten, die eine Aufenthaltsgenehmigung in den USA oder ein gültiges Visum haben. Richterin Ann Donnelly gab eine Notfallanordnung heraus, die die Ausweisung der Betroffenen nun vorerst verhindert. Sie wies Grenzmitarbeiter an, die Personen nicht wegzuschicken, sondern einreisen zu lassen.

100 bis 200 Gestrandete

Bürgerrechtler der American Civil Liberties Union (ACLU) waren nach der Verabschiedung von Trumps Dekret vor Gericht gezogen. Die Organisation sprach von 100 bis 200 festgehaltenen Reisenden. Ein Vertreter des Heimatschutzministeriums sagte, es säßen 109 Menschen in Transitbereichen der Flughäfen fest. 173 Menschen sei von den Fluggesellschaften untersagt worden, den Flug in die USA anzutreten.

Einreiseverbot für Muslime aus mehreren Ländern,

Chaos, Empörung, Protest

Das Einreiseverbot für viele Muslime hatte Chaos auf Flughäfen in etlichen Teilen der Welt ausgelöst. In New York, Chicago und auf dem Washingtoner Flughafen Dulles versammelten sich Hunderte Menschen zum Protest. Weltweit äußerten Menschenrechtler Empörung. Verschiedene internationale Organisationen, darunter die UN, das International Rescue Committee und die Internationale Organisation für Migration (IOM) kritisierten Trump scharf. Sie appellierten an ihn, die "starke Führungsrolle" und die "lange Tradition" seines Landes bei der Aufnahme von Flüchtlingen und Einwanderern fortzuführen. Auch die Regierungen mehrerer Länder, darunter Deutschland, Frankreich und Großbritannien, zeigten sich "besorgt" über die Maßnahmen.

Die pakistanische Kinderrechtsaktivistin Malala Yousafzai sagte, der Erlass breche ihr das Herz. Die Friedensnobelpreisträgerin rief Trump auf, die "schutzlosesten Kinder und Familien" in der Welt nicht im Stich zu lassen.

Der Erlass sei "widerwärtig und abscheulich", sagte der Präsident des jüdischen Hilfsverbandes HIAS, Mark Hetfield. Mehr als 1700 Rabbiner forderten von Trump, "Amerikas Türen offenzuhalten". "Tränen rollen heute an der Wange der Freiheitsstatue herunter", sagte der demokratische Senatsminderheitsführer Chuck Schumer.

Iran lässt keine Amerikaner mehr einreisen

Als Reaktion auf Trumps Dekret hatte der Iran angekündigt, seinerseits keine Amerikaner mehr ins Land zu lassen. "Das ist eine Beleidigung des iranischen Volkes", so das Außenministerium. Obwohl der Iran das amerikanische Volk sehr schätze, werde auch Teheran politisch, juristisch und konsularisch reagieren.

Google beordert 100 Mitarbeiter aus dem Ausland in die USA

Das Unternehmen Google beorderte zahlreiche Mitarbeiter in die USA. "Es ist schmerzlich zu sehen, wie sich diese Anordnung persönlich auf unsere Kollegen auswirkt", so Google-Chef Sundar Pichai. Die Aufforderung, in die USA zurückzukehren, betrifft demnach mehr als 100 Google-Angestellte, die sich derzeit beruflich oder privat im Ausland aufhalten und aus muslimischen Ländern stammen. Es ist unklar, ob und wenn ja wie viele von ihnen einreisen können.

Mehrere Einreiseverbote

Trump hatte in seinem Dekret gleich mehrere, zeitlich unterschiedliche Einreiseverbote angeordnet. Demnach dürfen Staatsbürger aus dem Irak, Syrien, dem Iran, dem Sudan, Libyen, Somalia und dem Jemen drei Monate lange nicht einreisen. Zudem wurde das allgemeine Regierungsprogramm für die Aufnahme von Flüchtlingen für vier Monate ausgesetzt. Als dritte Maßnahme dürfen Flüchtlinge aus Syrien für unbestimmte Zeit nicht mehr einreisen. Von diesen Regeln könnten christliche Flüchtlinge aus vorwiegend muslimischen Ländern aber per Einzelfallprüfung ausgenommen worden, hieß es.